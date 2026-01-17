Los motivos por los que Alsa, Central Lechera Asturiana y EDP son las compañías asturianas más atractivas para trabajar

Alsa, Central Lechera Asturiana y EDP ocupan el pódium de las empresas asturianas más atractivas para trabajar, según los últimos estudios de los observatorios de recursos humanos.

Estas tres compañías son las únicas asturianas que figuran en el último listado de las 200 empresas españolas más atrayentes para el talento que elabora Merco –el monitor empresarial de reputación corporativa de referencia en Iberoamérica– a partir de encuestas a trabajadores, evaluaciones, comentarios en las redes sociales y expectativas de los demandantes de empleo y de los miembros de las áreas de empleo de las universidades.

En la misma semana en la que se ha publicado ese listado de Merco, también se ha hecho pública la relación de las 146 compañías que han sido certificadas como "Top Employers España 2026" por "demostrar de manera consistente la excelencia en sus prácticas de personas, así como un sólido compromiso en la implementación de estrategias de recursos humanos de alto rendimiento en todas sus operaciones", destacó el instituto internacional que otorga estas certificaciones tras una auditoría a cada empresa en la que se analiza el entorno de trabajo, la adquisición de talento, el aprendizaje, la diversidad, la equidad y la inclusión. Alsa, Central Lechera Asturiana y EDP también están en ese listado "Top Employers", junto con la también asturiana Mantequerías Arias.

"Estas empresas han sabido adaptar su propuesta de valor a las exigencias de un talento que ya no solo busca un salario, sino un propósito y flexibilidad", apunta Elena Orden, responsable de Merco Talento. Esto es los que ofrecen estas empresas asturianas que se han subido al pódium:

Alsa.

Esta centenaria empresa de transporte de origen asturiano figura en el puesto 47º. entre las 200 que conforman el listado de Merco Talento y por cuarto año consecutivo está certificada como "Top Employers" –en Marruecos también lo ha conseguido por segundo año– por el compromiso continuo con "la excelencia" en la gestión de personas. "En esta edición, Top Employers ha valorado positivamente la evolución de nuestras políticas de personas, el esfuerzo en digitalizar los procesos para mejorar la experiencia de los empleados y las acciones que estamos impulsando en materia de diversidad e inclusión, reconocimiento, salud y bienestar", apunta Ruth Hernández García, directora de Personas y Cultura en Alsa. "En Alsa, las personas del equipo son nuestro motor. Con 20.000 profesionales, cerca de un millar en Asturias, concentramos nuestros esfuerzos en generar empleo estable y de calidad, promoviendo entornos de trabajo en el que cada persona pueda desarrollar una carrera profesional que le permita crecer tanto profesional como personalmente", añade la responsable de los recursos humanos de Alsa.

Central Lechera Asturiana .

Figura en el puesto 87º. del listado de Merco y constantemente ha sido certificada como "top employers" desde 2016. "Es un reconocimiento a las políticas y prácticas de recursos humanos del grupo Central Lechera Asturiana, que ponen el foco en las personas y contribuyen a la vez a dar cumplimiento al propósito de dar futuro al sector ganadero ofreciendo productos naturales y servicios que mejoran la salud y calidad de vida de las personas", señala Faustina Martínez, directora de Personas y Organización del grupo Central Lechera Asturiana, que añade que estas certificaciones "también son una hoja de ruta que sirve para compararte con otras empresas y comprobar en qué aspectos se puede ir mejorando". Entre las políticas y prácticas de Central Lechera Asturiana, Faustina Martínez destaca la estrategia de la compañía en la gestión de las personas, las posibilidades de formación y desarrollo, "con un ecosistema de aprendizaje permanente", y las condiciones de trabajo, salud y bienestar. Y profundizando en las medidas diferenciales, la directora de Personas y Organización de Central Lechera destaca los programas de nutrición destinados a los trabajadores y sus familias, el plan de compensaciones y nóminas flexibles, la disponibilidad de fisioterapeuta en las instalaciones de la empresas, la oferta de pilates y un programa de bienestar emocional que ofrece soporte de ayuda psicológica gratuita y confidencial las 24 horas del día siete días a la semana y que se complementa con material de apoyo (a través de una app) y talleres y cursos.

EDP España.

Esta multinacional energética tiene en Asturias su sede para España como compromiso de permanencia tras absorber Hidroeléctrica del Cantábrico. EDP España figura en el puesto 147º. del listado de Merco y ha sido certificada, al igual que su filial de renovables (EDPR) como "top employers" por noveno año consecutivo con resultados superiores a la media registrada en el mercado global y en el sector energético. "Esta distinción es una prueba sólida de la inversión continua del grupo en evolucionar con las mejores prácticas de gestión de personas para crear un lugar de trabajo cada vez más centrado en los empleados", señalaron fuentes de EDP. La compañía se sometió a un riguroso proceso de certificación en el que se auditaron alrededor de 250 prácticas de gestión de personas en 20 dimensiones distintas de la experiencia de los empleados. Los resultados indican que la empresa es un referente en las áreas de organización y transformación, digitalización de recursos humanos y ética e integridad, donde alcanzó la máxima puntuación. También destaca en el mercado en las dimensiones de rendimiento, gracias a su cultura orientada al desarrollo, al propósito y a la sostenibilidad, atributos clave de su propuesta de valor. "Prácticas como la red global de alumni (una comunidad para ex empleados del grupo EDP que permite mantener el contacto profesional, compartir experiencias, hacer "networking" y colaborar en el fomento de la innovación); la transparencia en la comunicación del modelo de compensación y beneficios; el mercado global de oportunidades de movilidad interna para los empleados, así como la integración y supervisión de herramientas de inteligencia artificial (IA), fueron reconocidas por su solidez frente al resto de empresas certificadas", señalaron fuentes de EDP, que añadieron que los resultados obtenidos "reflejan el compromiso de la empresa por promover un entorno de trabajo ágil, equilibrado y orientado al desarrollo de los empleados, respondiendo también a las tendencias globales emergentes del mercado". EDP cuenta con la certificación del Top Employer Institute desde 2018, una certificación que se ha ido extendiendo a nuevas geografías donde tiene presencia la multinacional con cada edición.