Multado con 200 euros por no llevar el recambio o "galleta": la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
Si te cazan sin este elemento de seguridad también puede llevar a la inmovilización del vehículo en caso de avería, ya que genera un riesgo para la seguridad vial
El 2026 ha comenzado con 'polémica' en cuanto a seguridad vial se refiere... La llegada de la baliza V-16, , que sustituye a los triángulos de emergencia, tiene como objetivo reducir la siniestralidad evitando de los ocupantes del vehículo accidentado deban abandonarlo para colocarlo y avisando al resto de conductores de la zona de que hay un vehículo averiado.
Es obligatorio llevarla en el vehículo, tal y como afirman de la Dirección General de Tráfico (DGT). El director de Tráfico, Pere Navarro, ha afirmado este miércoles que "en estos momentos" si un conductor se detiene en la carretera por una avería o por un incidente y no coloca la baliza de preseñalización de emergencia V-16 le van a "denunciar" porque así lo marca la ley.
"En estos momentos si tú paras por una avería, un incidente tal igual y no la colocas, te van a denunciar porque es obligatorio según la ley", ha indicado a Europa Press el jefe de la Dirección General de Tráfico (DGT) al ser preguntado sobre cuándo terminará el plazo dado a los conductores antes de proceder a la imposición de multas por no utilizarla, pese a ser obligatoria desde el 1 de enero. Pero esta baliza no es el único elemento obligatorio que debemos llevar en el coche. Hay otra que pasa inadvertido para los conductores. Se trata de sistemas para reparar nuestro vehículo en caso de pinchazo. En España, el Reglamento General de Circulación y la propia Ley de Tráfico obligan a llevar una rueda de repuesto, la rueda "galleta ( que es de menor tamaño que los habituales y se utiliza únicamente como repuesto temporal) o un kit antipinchazos en el vehículo para prevenir quedarse tirado. El Anexo XII del Reglamento publicado en el BOE señala que "los vehículos de motor y los conjuntos de vehículos en circulación deben llevar los siguientes accesorios, repuestos y herramientas" y en su apartado "c)" se especifica "una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal, con las herramientas necesarias para el cambio de ruedas, o un sistema alternativo al cambio de las mismas que ofrezca suficientes garantías para la movilidad del vehículo. En estos casos se circulará respetando las limitaciones propias de cada alternativa". Así que debes asegurarte que tu coche cuenta con algunas de estas opciones.
Los nuevos modelos de vehículos ya no ofrecen una rueda de repuesto por motivos como reducir el peso del coche para mejorar la eficiencia y costes de fabricación o ahorrar espacio. La alternativa en estos nuevos vehículos es un kit de reparación anti pinchazos que contiene un sellador líquido, herramientas y un compresor para arreglar temporalmente un pinchazo neumático. El sellado líquido funciona a modo de spray, inyectando el líquido y creando así una barrera protectora en el interior del neumático que sella el pinchazo.
No llevar una rueda de repuesto o un kit antipinchazos (o un sistema alternativo equivalente) puede acarrear una multa de hasta 200 euros en España. Circular sin este elemento de seguridad también puede llevar a la inmovilización del vehículo en caso de avería, ya que genera un riesgo para la seguridad vial.
