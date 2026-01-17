Una nueva incidencia en un AVE Madrid-Gijón deja a los viajeros atrapados sin luz ni calefacción: "Cada vez que cojo un tren a Asturias me echo a temblar"
Una avería técnica obligó a detener el convoy cerca de León hace más de una hora y media
Renfe ha enviado un tren desde Santibañez para poder continuar el viaje
Nuevo revés en la red ferroviaria. Un tren que salió de Madrid poco antes de las siete de la mañana con destino Gijón permanece detenido desde hace casi una hora y media a pocos kilómetros de León.
La avería se produjo alrededor de las 10.00 horas, cuando una “incidencia técnica”, según informan fuentes de Renfe, obligó a detener el convoy una vez superada la estación leonesa, lo que complica la reanudación del servicio.
“Estamos sin luz y sin calefacción”, explica a LA NUEVA ESPAÑA una de las viajeras, María González, que tenía previsto llegar a Gijón a las 11.28 horas. No es la primera vez que la gijonesa sufre problemas en la red ferroviaria. Hace tres años quedó atrapada durante casi cinco horas en un tren que realizaba el mismo trayecto. “Cada vez que un tren se detiene me pongo a temblar, porque recuerdo aquellas cinco horas de noche, en medio de la nada”, relata.
En esta ocasión, la situación se vive con algo más de calma al tratarse de una incidencia diurna, aunque la falta de calefacción se hace especialmente dura en una mañana gélida en la cordillera. “Cuando llevábamos media hora parados nos dijeron que estábamos esperando la llegada de material nuevo o de un autobús”, explica la viajera.
Según Renfe, la solución pasa por el envío de un tren desde Santibáñez para realizar un transbordo de los pasajeros y permitir que el viaje continúe hasta Gijón.
