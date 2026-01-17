El PP acusa al Principado de convertir la vivienda en un "artículo de lujo" con políticas "intervencionistas"

La vivienda se sitúa en la cúspide de los problemas que más preocupan a la ciudadanía. En Asturias, el Partido Popular denunció este viernes que se crean más hogares que viviendas se construyen, lo que provoca una brecha cada vez más grande entre la demanda y la oferta. “El problema de la vivienda en Asturias no es la falta de leyes, es la falta de gestión”, aseguró el diputado nacional Silverio Argüelles.

Según detalló, “cada año se crean 2.850 nuevos hogares, pero solo se construyeron 1.900 viviendas. El precio de venta supera los 1.600 euros el metro cuadrado y el alquiler alcanza los 10,40 euros por metro cuadrado”. Y todo esto, añadió, se produce en un escenario en el que “la cesta de la compra se ha incrementado un 40% y en el que el Gobierno de Adrián Barbón fríe a impuestos a los asturianos”.

“Cuando no hay oferta y las medidas que se toman son intervencionistas, los precios se disparan. El intervencionismo no ha solucionado nada y ha reducido la oferta”, afirmó Argüelles, quien acusó al Principado se no haber aprovechado los fondos europeos que tuvieron a su disposición para hacer frente a esta problemática: “En cuatro años de Gobierno solo han sacado 100 viviendas públicas y el programa ‘Alquilámoste’ apenas ha ofrecido 20 viviendas. Eso no es una política de vivienda, es propaganda”.

En su opinión, para solucionar el problema de la vivienda “hay que sacar la ideología”. “Los ciudadanos necesitan medidas reales y efectivas para que España no tenga una generación perdida, pero para conseguirlo hay que mojarse y comprometerse”, sentenció en una rueda de prensa en la que participaron diputados y senadores nacionales.

Una Consejería "en manos de comunistas"

Igual de crítico con el Gobierno regional fue el senador José Manuel Rodríguez ‘Lito’: “Creer que el problema de la vivienda en Asturias lo va a solucionar un Gobierno cuya Consejería está en manos de los comunistas, con propuestas trasnochadas e intervencionistas, es poco creíble, ya que están más preocupados de engrosar su agencia de colocación, antes que solucionar los problemas de vivienda de los asturianos”.

Para Rodríguez es “ingenuo” creer que el PSOE va a alcanzar ahora soluciones, en Asturias o en España, cuando a lo largo de estos años han “agravado” la situación “protegiendo a los okupas, encareciendo el mercado del alquiler, subiendo los impuestos y generando inseguridad jurídica”.

Por contra, ambos políticos incidieron en las propuestas planteadas por el Partido Popular y recordaron la “Declaración de Asturias” firmada por Álberto Núñez Feijóo hace un año en Oviedo en la que planteaban “más viviendas, menos trabas, menos impuestos, movilizar suelo público, agilizar las licencias, defender al propietario y defender al inquilino cumplidor”.

“En aquellas comunidades autónomas donde gobierna el PP estas medidas ya están puestas en marcha. ¿Qué está haciendo el Gobierno de Asturias? Absolutamente nada. Pedro Sánchez y Adrián Barbón han convertido la vivienda en un artículo de lujo y esto es un drama para los asturianos. El acceso a la vivienda es la base del empleo, del arraigo, del futuro de Asturias y la base para rejuvenecer nuestra población”, sentenciaron.