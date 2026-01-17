Asturias tirita de frío con 7,9 grados bajo cero: estos son los dos puntos de la región que están entre los lugares más gélidos del país

Dos puntos de Asturias han registrado en las primeras horas de este sábado dos de las temperaturas más bajas del país. Según la información publicada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se trata del Puerto de Leitariegos, en Cangas del Narcea, y la Vega de Urriellu, en Cabrales.

Leitariegos, con 7,9 grados bajo cero se encuentra en el tercer puesto de una clasificación que lidera Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada), donde el termómetro bajó hasta los 12,7 grados. También en Sierra Nevada, en la estación del Radiotelescopio, la temperatura mínima se quedó en 10,2 grados bajo cero.

Vega de Urriellu, en el corazón de los Picos de Europa, registró una temeratura mínima de 6,1 grados bajo cero, ocupando el octavo puesto en la clasificación estatal.

En la Cordillera Cantábrica y los Picos de Europa, la AEMET ha activado este sábado el aviso amarillo por "peligro bajo" de nevadas, ante la estimación de cinco centímetros de nieve acumulada en 24 horas. Los acumulados se alcanzarán a partir de los mil metros y serán superiores en cotas más altas.

La AEMET prevé para este sábado en Asturias cielo poco nuboso y cota de nieve en 1.000-1.100 metros. Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas en descenso en el este, con pocos cambios en el resto.

Avisos por inclemencias

Por otra parte, casi una veintena de provincias correspondientes a doce comunidades autónomas, excepto Andalucía, Castilla y León, Extremadura, La Rioja y Región de Murcia, tendrán este sábado avisos por nieve, oleaje y lluvia, en una jornada que registrará temperaturas mínimas de hasta -3ºC en Teruel, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, la nieve pondrá en aviso amarillo a Huesca, Teruel, Guadalajara, Barcelona, Girona, Lleida, Madrid, Navarra (Pirineo) y Castellón, ya que se esperan nevadas en Pirineos con acumulados significativos, así como en La Ibérica y el Sistema Central a primeras horas.

Por su parte, el oleaje activará avisos amarillos en Asturias (litoral occidental y oriental), Cantabria (litoral), Guipúzcoa, Vizcaya y Las Palmas (Lanzarote), que se elevarán a nivel naranja (importante) en A Coruña, Lugo y Pontevedra.

En cuanto a lluvia, Baleares (Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera), Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y Castellón tendrán aviso amarillo en una jornada marcada por precipitaciones que pueden ser fuertes o persistentes en Baleares y el nordeste del Mediterráneo.

Mucha lluvia

La AEMET prevé para este sábado el acercamiento de una amplia vaguada y la formación de unas bajas presiones en el entorno de la Península y Baleares que dejarán cielos nubosos o muy nubosos en general con precipitaciones en gran parte del país, pero serán menos probables en el interior del tercio oeste. Así, se esperan precipitaciones fuertes, persistentes y con tormenta en el nordeste y Baleares.

Estas lluvias serán en forma de nieve en los principales sistemas montañosos con cotas desde los 1.400-1.600 metros (m) en Pirineos, donde se darán los mayores acumulados.

En la Cordillera Cantábrica, Sistema Central e Ibérica, la cota empezará en torno a los 1.200-1.400 metros, para descender hasta los 900-1.000 metros.

Al mismo tiempo, en Canarias habrá cielos nubosos con precipitaciones que pueden ser más fuertes y persistentes en el norte-nordeste de las islas más montañosas.

Se esperan algunas brumas y nieblas en zonas altas, sobre todo del norte y oeste y nieblas matinales en las zonas bajas de la meseta y valles atlánticos.

Por otro lado, se espera un descenso generalizado de las máximas con mínimas en descenso, salvo en los archipiélagos y el nordeste, donde no se esperan cambios o incluso ascenderán en el nordeste. Este descenso puede ser notable en puntos de la meseta sur. Además, se esperan heladas débiles en los sistemas montañosos peninsulares, meseta norte y este de la meseta sur, moderadas en Pirineos y noroeste de Castilla y León.

El viento será de flojo a moderado y de dirección variable en el interior de la Península, golfo de Valencia y litoral cantábrico. Aunque será más intenso en otros litorales, será moderado del norte y noroeste en Galicia y Golfo de Cádiz, poniente en Alborán y de componente sur en Baleares y norte del Mediterráneo. En Canarias, soplará viento del norte moderado con intervalos de fuertes y rachas muy fuertes en zonas expuestas.