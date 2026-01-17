"Solidaridad interterritorial", cubrir el coste de los servicios... La inminente apuesta de unidad del PP (incluido el asturiano) contra el modelo de financiación de Sánchez

El Partido Popular cierra filas contra el nuevo modelo de financiación presentado estos días por la ministra de Hacienda María Jesús Montero. Alberto Nuñez Feijóo reúne hoy en Zaragoza a sus barones para hacer un frente común y trazar las bases de la que será su propuesta. El principal partido de la oposición parte de una premisa clara: Pedro Sánchez debe "retirar" el planteamiento que quiere "imponer junto con el separatismo". "El sistema de financiación no puede hacerse por la imposición de un presidente débil y sin mayoría como es Sánchez con el visto bueno del separatismo, que lo que pretende es quedarse con buena parte del dinero que es de todos", reprocha el líder de la oposición.

Feijóo insiste en que "nadie ha apoyado" el plan de financiación pactado entre Sánchez y Junqueras, "solo la comunidad autónoma que lo propone; y eso acredita que el presidente del Gobierno no prevé un sistema de financiación para la sanidad, la educación o los servicios públicos; sino cuánto cuesta poder seguir en la Moncloa". Y frente a esto, el popular no duda en su análisis: "Sánchez compra la Presidencia del Gobierno y, de la misma forma que la obtuvo entregando el Código Penal al separatismo, ahora la mantiene entregando el dinero de los españoles".

Asimismo, remarcará que los ciudadanos son "dueños del dinero que pagan a través de los impuestos" y que "cualquier sistema de financiación tiene que contar con el coste efectivo de los servicios y tiene que hacerse por consenso de las comunidades autónomas".

La posición del PP asturiano

A Zaragoza acudirá el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, cuya postura se alinea completamente con la de Feijóo. "Asturias no puede negociar un modelo de financiación basado en la propuesta de Oriol Junqueras, diseñada para favorecer los intereses del independentismo catalán y no los de los asturianos", dicen los populares asturianos.

Por consiguiente, a diferencia de la postura adoptada por el Gobierno del Principado, que encuentra en el planteamiento actual un documento sobre el que poder trabajar si se negocia desde cero, aunque con "varias líneas rojas", el PP de Asturias solicitará el "reinicio de las conversaciones, porque entendemos que éstas deben comenzar de cero. No se debe tomar la propuesta de Oriol Junqueras como punto de partida", insisten. Consideran que el proceso debe iniciarse de forma multilateral con la participación de todas las comunidades autónomas y estar basado en "la solidaridad interterritorial y en el principio de que es necesario cubrir el coste de los servicios que las comunidades autónomas prestan a sus ciudadanos". Así lo harán constar en la reunión de hoy con el objetivo de que se incluya en el documento final, que llevará el nombre de "Declaración de Zaragoza".

Esta es la misma postura que los populares asturianos han venido defendido en los últimos años, especialmente desde la firma del pacto de la Mesa de Financiación que "el Gobierno de Barbón ya ha incumplido al aceptar la quita de la deuda catalana". El PP asturiano ha solicitado un Pleno extraordinario para que el Presidente explique directamente su postura sobre este nuevo modelo y las consecuencias para la región.