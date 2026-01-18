La abrupta caída de Asturias a la cola de la financiación autonómica con el nuevo modelo de Sánchez: "Han jugado para que gane Cataluña y el Principado pierde"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó el nuevo modelo de financiación autonómica asegurando que "beneficia a todas las comunidades". Sin embargo, al analizar en profundidad la propuesta es fácil detectar que ese beneficio no es igual para todos los españoles, y en algunos casos ni siquiera es tal. "Los técnicos han jugado con los parámetros para que Cataluña quedase siempre como la más beneficiada, y en este juego a Asturias le ha ido mal", sentencia Jesús Fernández-Villaverde, economista asturiano y catedrático de la Universidad de Pensilvania.

Tomando los datos del informe elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el economista explica que Asturias pasa de estar ligeramente por encima del índice medio de financiación efectiva (indicador que compara la financiación per cápita de cada comunidad por habitante ajustado y competencias homogéneas) a bajar seis puntos, pasando de 101.3 a 95.3 y "perdiendo mucha posición relativa". En concreto, pasaría de la novena posición a la decimosegunda, solo por delante de Aragón, Castilla-La Mancha y Murcia.

Poniéndolo en euros, los asturianos recibirán con el nuevo modelo 122 euros más por habitante, siendo los que menos reciban por delante de Galicia. En Castilla y León, Extremadura, La Rioja y Cantabria se quedan como están. Frente a ellos, un catalán recibirá 507 euros más.

Y a decir de los expertos la citada subida no es tan buena como parece en un principio, pues el Ejecutivo central deberá buscar de dónde sacar los 21.000 millones extra que piensa inyectar en las comunidades. Y aquí hay tres opciones: "Se pueden reducir de otros servicios, emitir deuda o subir impuestos", enumera Fernández-Villaverde. En el caso de la tercera opción, cada español deberá aportar unos 400 euros, "por lo que los asturianos saldrían perdiendo en 280". Solo Cataluña, la Comunidad Valenciana y Murcia ganarían, según la misma estimación.

"La propuesta tiene algunas cosas buenas, porque soluciona relativamente la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana y Murcia; y también corrige la posición de La Rioja y Cantabria, que estaban muy por encima del índice de financiación efectiva. Pero si hubiera sido este el objetivo real, tanto la Comunidad Valenciana como Murcia tendría que estar por encima de Cataluña, y no es así. Es una revisión pensada para que todo se lo lleve Cataluña", opina.

Teniendo en cuenta este escenario para Fernández-Villaverde la posición de Asturias debería consistir en exigir volver a estar lo más cerca posible de los 100 puntos del índice, es decir, entre 98 y 101: "Asturias no quiere ni más ni menos de lo que es justo, porque si una cosa ha quedado clara de la historia de la región es que no quiere privilegios, sino lo que le corresponde".

El voto de Junts

El economista asturiano también analiza el espectro político: "Esta reforma beneficia a Cataluña, pero no es el cupo que querían en Junts, por lo tanto están entre la espada y la pared. Si aceptan la propuesta, los de Alianza Catalana podrán echarles en cara que no son verdaderos nacionalistas, pero si dicen que no desde ERC les pueden decir que el cupo no iba a pasar de ninguna manera y que encima de la mesa ellos pusieron la mejor opción", opina. Y añade: "Si Junts vota que no, esto no sale; no vale su abstención".

Sobre los plazos, el catedrático reconoce que no es experto, pero cree que "no va a dar tiempo en esta legislatura. Otra cosa es que estén valorando ir pasando el modelo en trocitos a través con un real decreto ley".