Adiós al "titán", adiós a Graciano Torre: San Martín despide en un acto civil a un "político de raza"

Para los vecinos de San Martín del Rey Aurelio cerrar los ojos y recordar una anécdota con Graciano Torre es muy sencillo. Pocos son los que no tendrán en su haber una retahíla de historias en las que no aparezca quien fuera uno de los "líderes más carismáticos" del concejo. Ese hombre de ideas firmes, riguroso y que consideraba a Sotrondio "su lugar en el mundo". El mismo que se apuntaba a todas las "murgas", y era el último en abandonarlas. Ese era el paisano, el amigo, al que este domingo su pueblo dio una última primera despedida.

La capilla ardiente instalada en el Ayuntamiento se cerró con un emotivo acto en el que los suyos lo recordaron de la mejor forma que se puede hacer: hablando de él. Antes de sacarlo en hombros y con un enorme aplauso hasta la iglesia en la que el lunes, a las 17.30 horas, recibirá, entonces sí, su último adiós.

"Es un orgullo ver todo el cariño que la gente le tenía a mi padre", indicó Marcelino "Nino" Torre al recibir las muestras de condolencia junto a su hermana Laura y su madre Rosa Canto. "Gracias en nombre de toda la familia por estar aquí con nosotros, nos gustaría veros a todos los que sea posible en el funeral", añadió antes de dirigirse al tanatorio, donde fue incinerado.

Dejándose llevar por los recuerdos clausuró el acto Adrián Barbón. Recordó cómo conoció a "Chano" hace ya treinta años, cuando se afilió a Juventudes Socialistas. Desde entonces compartieron a lo largo de estas décadas multitud de consejos, de reflexiones y de ideas de lo que es ser un buen político. El presidente del Principado comió en su casa más veces de las que puedes contar con las manos, y durmió también en varias ocasiones. "Mi primera corbata era suya. E incluso sabía leer el lenguaje de su bigote", contó sacando una sonrisa a todos los presentes, y movimientos de afirmación entre quienes también pueden presumir de haber llegado a ese nivel de confianza con el fallecido.

Situó a San Martín en el mapa político

"Hay quienes estos días lo están comparando con Tini (Vicente Álvarez Areces), y es cierto que él era un referente del compromiso por lo municipal. Situó a San Martín en el mapa de la política", añadió Barbón. Y fue más allá: "Se nos va un titán –lamentó–, uno de los grandes y sin cuya personal o su labor como alcalde sería imposible entender nuestro proyecto político socialista".

Tras gigante político, "Chano" era aquel que, cansado de comer en restaurantes, iba cada vez que podía al local de su amigo Manolo Turrado a comer "mediu chorizo, un hubo y patatas fritas". "Recuerdo cuando preparábamos la cabalgata de Reyes y aparecían por ahí peleándose vestidos de romanos. O cuando con unos amigos se perdió por Solís", rememoró el presidente del centro social de pensionistas. Tampoco faltó la referencia a los viajes a por oricios y como hasta que "él no llegaba no se tocaba nada".

El escritor Pablo Xuan Manzano habló de su etapa como profesor y como lo eligieron para entrar a formar parte del Consejo Escolar por sus "ideas interesantes". "Me duele la tu ausencia, pero me consuela saber que ya no hay dolor para ti. No te digo adiós, sino gracias por haber coincidido conmigo en este camino de la vida", afirmó.

"Cómo no iba a ser alcalde"

"Chano" fue consejero de Industria en cuatro legislaturas, firmando una de las trayectorias más largas en el cargo, pero, sobretodo, fue alcalde de San Martín del Rey Aurelio. "Cómo no iba a serlo si había multitud de familias agradecidas por lo que había hecho por sus hijos cuando era profesor", apuntó quien actualmente ocupa ese cargo, José Ramón Martín Ardines, para quien Torre fue su maestro en todos los sentidos, en las aulas y en la política. "Quiero mostrarle mi gratitud, y como alcalde, extenderla en nombre de toda la corporación y, especialmente, de todos los vecinos. Nuestra admiración, respecto, reconocimiento y cariño", concluyó.

Tras el acto, los restos de "Chano" fueron llevados a hombros hasta la iglesia por Jesús Muñiz, exdirector de Minería; Manuel Antonio González, exconcejal en San Martín; Daniel Fernández, compañero en la Mancomunidad del Valle del Nalón; Faustino Álvarez, exdiputado; Marco Antonio García; y Vicente Fernández, exjefe de su gabinete. También estuvieron presentes la delegada del Gobierno, Adriana Lastra; el presidente de la Junta, Juan Cofiño; la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, Cecila Pérez; el presidente de Hunosa, Enrique Fernández; así como diputados, consejeros y representantes políticos.

Un cariño que traspasa fronteras

Por la mañana, la capilla ardiente volvió a ser un ir y venir de amigos y compañeros, que quisieron acompañar a la familia para trasladarles su afecto. Un cariño que traspasó fronteras. Emilio Cañadas fue alcalde del municipio extremeño de Jarandilla de la Vera, "de donde viene el pimentón", detalló con una sonrisa amable, recién llegado de Extremadura. "Conocí a Chano en una comisión de mancomunidades de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que él representaba a Asturias y yo a Extremadura. Fue una experiencia gratísima porque hice un gran amigo. Es mi familia de Asturias".

"Chano siempre fue un gran compañero y, sobre todo, una gran persona", destacó Servanda García, exalcaldesa de Vegadeo y consejera de Medio Rural y Pesca entre 2003 y 2007. También Ramón Quirós, consejero de Salud entre 2007 y 2011: "Fue un buen vecino, un buen alcalde y un buen consejero. Un político de raza del que aprendí bastante en los consejos de gobierno".