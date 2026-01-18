Atraer a cinco talentos y formar investigadores en Europa: un programa del Gobierno regional con 1,2 millones de euros

El Gobierno de Asturias refuerza con 1,2 millones de euros la investigación de excelencia y la atracción de talento altamente cualificado al ecosistema científico.

Son nueve las personas beneficiarias: cinco en la modalidad de captación de talento y retorno de personal investigador, y otras cuatro que recibirán apoyo para realizar estancias en centros de excelencia fuera de Asturias. Todas ellas contarán con contratos vigentes hasta abril de 2029.

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha concedido nueve ayudas del programa Margarita Salas para incorporar personal investigador doctor a centros asturianos y para financiar la formación postdoctoral en instituciones de prestigio fuera de la comunidad.

Aumentar el número de postdoctorales

Con esta línea de ayudas, que lleva el nombre de la científica asturiana y celebra su segunda convocatoria plurianual, el Principado impulsa el retorno y la retención de talento y da respuesta a una de las principales demandas de la comunidad científica: aumentar el número de investigadores postdoctorales en Asturias.

La Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens), en colaboración con la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (Ficyt), gestiona esta convocatoria, que incluye dos modalidades: una de incorporación y otra de formación.

La Universidad de Oviedo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (FINBA) incorporarán a cinco doctores con al menos dos años de experiencia en el extranjero.

El personal investigador percibirá entre 130.000 y 185.000 euros y desarrollará trabajos en áreas estratégicas como la fotónica avanzada, la biomedicina, la biodiversidad o la nutrición y salud. Entre las líneas financiadas destacan:

Nuevas tecnologías para controlar la luz en materiales cuánticos mediante cristales de simetría baja, con aplicaciones en sensores de alta precisión.

Exploración del epitranscriptoma en tumores cerebrales mediante técnicas de secuenciación de última generación para identificar nuevas dianas terapéuticas.

Estudio del impacto de residuos y subsidios tróficos en la fauna salvaje, esencial para diseñar políticas efectivas de conservación de la biodiversidad.

Estrategias nutricionales para prevenir el cáncer colorrectal, analizando la fermentación proteica y su interacción con la microbiota intestinal.

Desarrollo de una plataforma continental para investigar más de 11.000 especies de epífitas tropicales, clave para el equilibrio de los ecosistemas forestales.

Centros de excelencia

La modalidad B del programa Margarita Salas permitirá que jóvenes doctores se formen en centros líderes de Italia, Suiza, Alemania y España en áreas de alto impacto científico, con ayudas que oscilan entre 82.500 y 120.000 euros.

La Universidad de Oviedo, por ejemplo, impulsará el proyecto NEOLIFE: Historias de vida neolíticas, con la incorporación de un doctor en Arqueología Prehistórica que realizará una estancia en la Sapienza Università di Roma; y el programa Nuevas estrategias catalíticas basadas en carbono para el control de la transferencia de hidrógeno, con una investigadora en Química que se formará en la Universidad de Berna (Suiza).

Por su parte, la FINBA reforzará dos proyectos biomédicos estratégicos centrados en nuevas terapias frente al cáncer, con la incorporación de un doctor en Biomedicina y Oncología Celular que realizará su estancia en el German Cancer Research Center (DKFZ), y una doctora en Ciencias de la Salud que efectuará su estancia formativa en la Universitat de Barcelona.