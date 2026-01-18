La cara amable del Mercosur en Asturias: el campo está en guerra... pero hay otros sectores favorecidos (y dos países en el punto de mira)

El pasado viernes, los asturianos fueron testigos de la faceta más controvertida del Mercosur, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el mercado común de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Los ganaderos y agricultores de Asturias invadieron el centro de Oviedo con sus tractores, quemando fardos de hierba y tirando botes de humo, para protestar contra un pacto que, en su opinión, aboca al campo a “la muerte” por tener que competir con los productos de los citados países latinoamericanos, sometidos a menores controles y normativas que los europeos. Otras ciudades españolas, como Burgos, registraron manifestaciones en la misma línea.

No obstante, como cualquier otro tratado de libre comercio, Mercosur tendrá consecuencias en una multitud de actividades económicas a ambos lados del Atlántico. Y, a tenor de lo que opinan algunos sectores en España, no todos serán negativos. De hecho, algunos con importante peso en Asturias, como el acero o el metal, creen que saldrán favorecidos de la alianza.

Así, según la patronal siderúrgica Unesid (a la que pertenece ArcelorMittal, empresa con 5.000 empleos en Asturias), el pacto con Mercosur es positivo porque eliminará progresivamente los aranceles que actualmente gravan las exportaciones europeas a ese bloque —con una media del 12% en productos siderúrgicos y hasta el 14-16% en tubos y artículos de primera transformación—, lo que, a juicio de la organización, mejorará la competitividad y permitirá un ahorro anual de miles de millones de euros para las compañías.

Además, sostiene Unesid, el mercado del acero en el bloque del Mercosur está en pleno crecimiento, con previsiones de alcanzar los 32 millones de toneladas en 2026 gracias al desarrollo de sectores como la automoción y los bienes de equipo.

Al mismo tiempo, el acuerdo facilita un acceso más seguro y estable a materias primas críticas procedentes principalmente de Brasil, como mineral de hierro, arrabio, ferroaleaciones, níquel o niobio, limitando restricciones y derechos de exportación. La alianza también incluye simplificaciones aduaneras importantes, como ventanilla única, reconocimiento mutuo de normas técnicas y reglas de origen claras, que reducen papeleos, costes y barreras no arancelarias, beneficiando especialmente a las pymes.

Exportaciones

En el sector asturiano de la exportación se ve el acuerdo como una gran oportunidad para incrementar el negocio transfronterizo. El director general de la Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias (Asturex), Bruno López, resaltó durante la presentación de la estrategia de la sociedad para 2026 que “el desmantelamiento del 90% de los aranceles para bienes de equipo y para productos agroalimentarios en los países de Mercosur puede ser muy interesante para Asturias” por el peso y pujanza de esos dos sectores en el Principado.

De hecho, Asturex tiene una estrategia específica para acompañar a las empresas que pretendan penetrar en los países de Mercosur o intensificar su presencia allí. El foco lo ha puesto en Brasil y en Argentina. López reconoció que Brasil es un “país complicado” porque “a nivel burocrático y fiscal es una jungla”. Por ello, considera que las empresas deben tener muy claro el objetivo y sus posibilidades. Para ayudarlas, Asturex ha contratado el servicio de una consultora en Brasil para hacer un diagnóstico de las empresas interesadas en hacer negocio en el país sudamericano. Será un primer filtro para evitar que las empresas den pasos en falso. Solo las que superen ese filtro estarán en condiciones de preparar junto con Asturex agendas comerciales para penetrar en el mercado brasileño.

El otro foco está en Argentina, país de destino habitual de las misiones comerciales que organiza Asturex, pero que ahora gana atractivo con los acuerdos entre la UE y Mercosur. Este año, Asturex organizará una misión comercial a Neuquén y Bahía Blanca para empresas asturianas del sector del metal. En el eje de esas dos ciudades argentinas se está constituyendo un nudo petroquímico que tiene como principal referente el yacimiento petrolífero Vaca Muerta. “Con el desmantelamiento de los aranceles para los bienes de equipo, pueden surgir muchas oportunidades para las empresas asturianas del sector en ese polo petroquímico en desarrollo”, explicó Bruno López.