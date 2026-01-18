Las carreteras asturianas, entre las más afectadas del país por el temporal de nieve: hay un puerto y dos vías cerradas y son obligatorias las cadenas en siete más

Las carreteras asturianas están siendo este domingo las más afectadas del país por el temporal de nieve, junto a las de Granada, Huesca, Salamanca y Navarra. Según el 112 y la Dirección General de Tráfico (DGT), hay un puerto cerrado (el del Connio, en Cangas del Narcea) y otras tres carreteras cortadas. Son la CO-4, entre Covadonga y los Lagos (Cangas de Onís), la LN-8, entre Tuiza y el puerto de La Cubilla (Lena), y la AS-112, entre Ujo y el puerto de San Isidro (Aller). Además, hay siete puertos y vías en los que son obligatorias las cadenas.

En toda España, hay 57 carreteras afectadas por las nevadas. En Asturias, la nieve caída en las últimas horas obliga a poner cadenas en San Isidro, Leitariegos, Tarna, Alto de la Cobertoria, San Lorenzo y Ventana. También hay que circular con ellas en la carretera AS-264, en Cabrales, entre Sotres y el límite con Cantabria. Los vecinos de Sotres han amenido con el paisaje cubierto de un fino manto blanco, pero aseguran que es "poca" la nieve, está "aguada" y se irá quitando durante las próximas horas.

Sotres, nevado este domingo / Tomás Fernández López

El pronóstico

La Aemet prevé para la jornada nevadas a partir de 900-1.000 metros, que irán remitiendo por la tarde, con acumulaciones de 5 centímetros. En cotas más altas las acumulaciones serán superiores. Asimismo, las lluvias serán más persistentes durante la primera mitad del día en toda la región y en especial en los Picos de Europa. La mínima alcanzada este domingo no es tan acusada como la de ayer: 4,3 grados bajo cero en Vega de Urriellu, en los Picos, a las doce de la noche frente a los casi 8 grados en negativo del sábado.

Sotres, este domingo / Tomás Fernández López

Una dana y la borrasca "Harry"

Lo peor, al menos para el Mediterráneo, llegará a principios de semana con una dana sobre la Península Ibérica, que acabará formando una borrasca de "gran impacto" de nombre "Harry". La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha puesto en alerta a casi toda España por temporal marítimo, fuertes lluvias, intensas rachas de viento y nevadas copiosas .

¿Cómo afectará a Asturias la borrasca "Harry"? No demasiado. Básicamente, en forma de chubascos y de nieve. Para el lunes se esperan "lluvias débiles a moderados, que atravesarán el Principado de oeste a este en la segunda mitad del día", mientras que la cota de nieve se situará entre los 900 y 1.100 metros. Las temperaturas estarán, además, en descenso. El martes continuará el mal tiempo más o menos igual.