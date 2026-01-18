Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Guardia Civil alerta de que jóvenes asturianos están abriendo, "por 100 euros", cuentas bancarias para enviar dinero estafado

Los agentes han localizado casos de chicos que gestionan hasta 15 cuentas diferentes para este fin

P. T. García

Los ciberestafadores se frotan las manos con el Black Friday, las Navidades, y ahora, las rebajas. Nos bombardean con mensajes de SMS y correos electrónicos con continuos intentos de estafa. Y algunas veces, más de las que pensamos, picamos.

Hay mil técnicas. Como la del "hijo en apuros", que consiste en que un ciberdelincuente se hace pasar por tu hijo, dice que tiene un problema y que necesita dinero inmediato. Ante estos casos, la Guardia Civil recomienda no responder nunca con prisa, leer con calma cada letra del mensaje que recibamos y llamar directamente a la persona que supuestamente necesita ayuda.

Actualizar el móvil

Los agentes también recomiendan actualizar tanto el teléfono móvil como las aplicaciones a las últimas versiones para disponer de los "parches de seguridad" más recientes del momento, y por norma general y más en campañas como la actual de rebajas "desconfiar de los bajos precios, usar tarjetas monedero y pagar siempre a través de las propias plataformas y no mediante transferencias externas".

Mucho ojo al enviar el DNI

Sobre el envío de documentación oficial de forma digital, los especialistas instan a realizarlo con limitaciones: "Si enviamos nuestro DNI, debemos hacerlo en blanco y negro y tapar el número de soporte, incluso estaría bien colocar una marca de agua que indique que esa copia está destinada a tal fin concreto". Esto evitaría, por ejemplo, que se cree una cuenta bancaria "con nuestra identidad y una nómina falsificada".

A mayores, los agentes piden pixelar dos elementos clave del DNI. "Hay que pixelar la foto y la firma o fecha de validez", avisa la Guardia Civil.

Jóvenes que abren hasta 15 cuentas para estafar

Pero quizá lo más alarmente de todo es que la Guardia Civil está percibiendo que hay "muchos jóvenes" en España que, "por 100 euros", abren cuentas bancarias destinadas al envío de dinero estafado. Los agentes han puesto como ejemplo un chico de 18 años de Xinzo de Limia, en Galicia, que "abrió 14-15 cuentas" para este fin.

