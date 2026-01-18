La huella que deja Graciano Torre, el político "intuitivo" que capeó las crisis industriales en Asturias: "Lo respetaban empresarios y sindicatos"

Graciano Torre González, quien fuera consejero de Industria, Trabajo y Economía del Principado en cuatro legislaturas distintas y alcalde de San Martín del Rey Aurelio, falleció ayer, a la edad de 74 años, a consecuencia de una larga enfermedad. Su capilla ardiente está instalada en el Ayuntamiento del que fue regidor y ahí permanecerá hasta las 19.30 horas de la tarde de hoy, cuando el cadáver será incinerado. El Consistorio ha decretado tres días de luto oficial. El funeral se celebrará mañana, lunes, a las 17.30 horas, en la iglesia de San Martín de Sotrondio.

Profesor de formación y vocación, que ejerció durante años, tuvo una destacada trayectoria política a nivel local y autonómico en la que se caracterizó por "dedicar horas al diálogo y al acuerdo", según apuntan los que mejor le conocieron. Nacido el 8 de febrero de 1951 en Carrocera (San Martín del Rey Aurelio), Graciano –"Chano" para casi todos– Torre tuvo una trayectoria marcada por el servicio institucional y el arraigo a la cuenca del Nalón. Era diplomado en Magisterio y licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo, y desempeñó responsabilidades en el ámbito educativo, como director del Colegio Público Rey Aurelio de Sotrondio y del Centro de Profesores y Recursos del Nalón.

Su etapa municipal dejó una huella importante: fue alcalde de San Martín del Rey Aurelio entre 1991 y 2001, además de presidir la Mancomunidad de Obras y Servicios del Nalón y la Federación Asturiana de Concejos (FACC), desde donde representó a muchos ayuntamientos asturianos en años de cambios y necesidades urgentes en las comarcas mineras, en las que dejó su impronta política.

Después daría el salto a la política autonómica de la mano de Vicente Álvarez Areces. Curiosamente, Torre ha fallecido un 17 de enero, mismo día en el que lo hizo Areces hace siete años. En el Gobierno del Principado ocupó responsabilidades de primer nivel durante más de una década: fue consejero de Trabajo y Promoción de Empleo (2001-2003) y, después, consejero de Industria y Empleo (2003-2011). Tras regresar un tiempo a las aulas en Sotrondio, volvió al Ejecutivo autonómico en 2012 –ya con Javier Fernández como presidente regional– en el cargo de consejero de Economía y Empleo, en un momento especialmente difícil para la industria y el mercado laboral por la crisis financiera mundial.

Graciano Torre interviene en la Junta, en una imagen de archivo. / NACHO OREJAS / LNE

Más allá de los cargos, quienes le trataron destacan su "intuición" política, su capacidad de lograr consensos y su vinculación a proyectos e instituciones ligadas al desarrollo económico de la región, con responsabilidades en organismos como el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) y distintas fundaciones del ámbito industrial y energético.

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio lamentó "profundamente" el fallecimiento del que fuera su alcalde, "alejado de la vida pública desde hace un tiempo, por motivos de salud, y tras una extensa trayectoria política en la que ostentó numerosos cargos institucionales". El Consistorio trasladó sus condolencias a su esposa (Rosa Canto) e hijos (Laura y Marcelino, "Nino"), ante la pérdida del que fuera una de las "figuras referentes de la política asturiana desde los años 90 y durante más de dos décadas". En el Ayuntamiento, las banderas ondean a media asta, para "despedir con honores y honrar la memoria de un político ejemplar, carismático y comprometido que trabajó día a día por la mejora del municipio y el bienestar de los vecinos y vecinas de San Martín, cuya pérdida deja un profundo dolor".

"Alegre y cariñoso" en casa

Nino Torre hizo hincapié en que, a pesar de su intensa vida política, "fue un buen padre que estuvo siempre muy pendiente y muy presente con su familia, y eso es algo que la agradeceré siempre". "En casa era alegre y muy cariñoso; veía poca tele y leía mucho", señaló su hijo, ahora abogado pero que fue líder de Juventudes Socialistas y diputado autonómico.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, destacó que "Chano deja un enorme legado por su trayectoria política y una huella imborrable en el cariño de su familia, amistades, compañeros y vecinos y vecinas", manifestó. "Se nos va, muy joven, un gran servidor público, al que tuve la suerte de conocer, apreciar y admirar desde hace casi treinta años", añadió el jefe del Ejecutivo asturiano.

Desde la derecha, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, lamentó "profundamente" el fallecimiento de Graciano Torre. "Desempeñó un papel relevante en la política asturiana, con una trayectoria marcada por su compromiso con el servicio público", expresó.

Graciano Torre, como consejero de Industria junto a Javier Fernández, entonces presidente del Principado, y Antonio Tajani, quien era vicepresidente europeo, en una foto histórica de la operación para salvar la fábrica de Tenneco en Gijón. / Marcos León

Se ganó el respeto en tiempos duros

El expresidente regional Javier Fernández, quien tuvo a Torre como consejero, subrayó que "fue el político que abordó como consejero, durante más de una década, primero con Álvarez Areces y luego conmigo, una transición industrial asturiana muy compleja en la que se implicó profundamente". En esta tarea, "se hizo acreedor del respeto de organizaciones empresariales y sindicales, y del conjunto de la sociedad asturiana".

El también exconsejero socialista Fernando Lastra incidió en "su capacidad política, su intuición y su sentido del humor". Y por encima de todo, "que era muy buena persona". Sobre su desempeño político, puso de relieve que "hizo que las crisis parecieran menos crisis". Ana Rosa Migoya fue durante ocho años compañera de gabinete de Torre con Vicente Álvarez Areces. "Fue un gran defensor de lo público, muy trabajador, positivo e intuitivo; una persona muy práctica que encontraba siempre soluciones".

A juicio de la exministra de Sanidad María Luisa Carcedo, el "compromiso profesional y político" de Graciano Torre "le llevó a entregarse sin reservas a la tarea en la que se comprometiera", de forma que "nunca miró a otro lado ante cualquier causa justa que pudiera apoyar". Según el líder regional del SOMA, José Luis Alperi, el exconsejero fue "un firme defensor del diálogo social y de la apuesta constante por acuerdos, que practicaba abiertamente".