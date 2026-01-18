IU recoge el guante de Tomé para unir a la izquierda en una candidatura única para las elecciones de 2027
Xabel Vegas anima a Somos a integrarse en Convocatoria por ser ya "un referente"
A. G.-O.
El órdago lanzado por Covadonga Tomé, líder de Somos, a la "izquierda transformadora" para intentar diseñar una candidatura única de cara a las elecciones de 2027 está teniendo un buen recibimiento por parte del resto de partidos. En Izquierda Unida, formación con la que arrancarán las reuniones al ser la de mayor peso político, ha recibido "bien la noticia", aunque serán sus órganos, y los de la coalición Convocatoria por Asturias, los que se reunirán para analizar la propuesta en profundidad. "Requiere que la gente la conozca y que debata cómo quiere hacerlo", explican fuentes del partido.
También, Xabel Vegas, coordinador de Sumar Asturias, celebró las palabras de Tomé y aseguró que coinciden en "la voluntad de confluencia". "Creemos necesario aunar fuerzas en el espacio de la izquierda transformadora para afrontar los retos que tenemos por delante", afirmó. Sin embargo, recordó que en Asturias ya existe un espacio para albergar ese movimiento a la izquierda del PSOE, Convocatoria por Asturias.
"Desde Convocatoria les tendemos una mano a Tomé y a su gente, así como al resto de organizaciones para iniciar un diálogo", aseguró. E insistió en que esta coalición, que esta legislatura consiguió entrar a formar parte del Gobierno del Principado, es y deber seguir siendo el "referente".
