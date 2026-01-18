Lara Martínez, viceconsejera de Turismo: "Asturias no está masificada; la tasa turística nace para contribuir a aliviar la presión en determinados momentos y lugares"

Lara Martínez (Gijón, 1978) atiende a LA NUEVA ESPAÑA mientras prepara las maletas para viajar a Madrid. La próxima semana, del 21 al 25 de enero, tiene lugar una cita muy importante para su cometido como Viceconsejera de Turismo del Principado: la Feria Internacional de Turismo (Fitur). En este escaparate mundial, el más importante quizás para el sector, Asturias se emplea a fondo cada año para vender sus bondades como destino viajero. Así lo destaca la viceconsejera, quien afronta 2026 con una importante tarea por delante: desarrollar la normativa que permita aplicar una tasa turística municipal en la región, asunto espinoso y polémico que tiene a los empresarios del sector algo enfadados.

-¿Qué esperamos de Fitur?

-Fitur es, ante todo, un importante espacio de referencia para posicionar Asturias en los mercados nacionales e internacionales. Esperamos reforzar la imagen del Paraíso Natural como destino sostenible, único y de calidad, cerrar acuerdos con agentes turísticos y presentar nuestra oferta para que sea de utilidad en atraer visitantes fuera de la temporada alta. Algo que, por cierto, vamos afianzando. Este año, además, presentaremos nuestra nueva campaña.

-Una buena oportunidad para atraer al turismo extranjero en Asturias, ¿verdad?

-Sin duda. El turismo internacional en Asturias ha crecido en los últimos años, pero todavía tenemos margen de expansión. Fitur nos permite reforzar nuestra presencia en mercados fundamentales para nosotros como Francia, Reino Unido, Alemania o Portugal, que valoran especialmente la naturaleza, la gastronomía y el turismo activo, todos ellos puntos fuertes de Asturias. Los mercados a los que vamos buscan algo muy específico que ningún destino como Asturias les puede ofrecer. Es un turista que viaja fuera de temporada, que hace un gasto superior a la media y que además es muy respetuoso con el territorio.

-La desestacionalización es un objetivo prioritario del Principado. También antiguo, ¿se resiste? ¿Por qué?

-No se resiste, de hecho las cifran lo demuestran, pero es un proceso gradual. Cambiar hábitos de viaje lleva tiempo. Cada vez más visitantes vienen en primavera, otoño e incluso invierno, gracias a la oferta cultural, gastronómica y de naturaleza. Seguimos teniendo picos en verano y Semana Santa, pero para aplanar esas curvas trabajamos en productos específicos para temporada media y baja. Y de hecho, las tendencias están cambiando. Crecemos el doble en temporada baja que en temporada alta. Y los bonos de turismo rural han contribuido a mejorar esas cifras.

-¿Corremos el riesgo de que nuestro Paraíso Natural se sature? Vamos camino de los 3 millones de visitantes. ¿Cómo conjugarlo con la sostenibilidad?

-El crecimiento del turismo es positivo, pero debe ser compatible con la sostenibilidad. Esa es la base de nuestro trabajo. Queremos un turismo equilibrado, repartido por el territorio y a lo largo del año. Para ello trabajamos en gestión de flujos, promoción de zonas menos conocidas y regulación de espacios sensibles. Nuestro principio de trabajo es la calidad, no la cantidad. El largo plazo y no el retorno inmediato. Somos conscientes de que tenemos la responsabilidad de legar a generaciones futuras este Paraíso.

-En marcha está la ley para la tasa turística. ¿Realmente se necesita en Asturias? Usted misma dijo en 2024 en una entrevista a este diario que no era prioridad y que la región no estaba masificada...

-Y me ratifico en que Asturias no está masificada si hacemos un análisis amplio en el espacio y en el tiempo. Es decir, más allá de los picos de temporada alta y más allá de las zonas más concurridas. La tasa no es un fin en sí misma, sino una posible herramienta para financiar servicios en aquellos territorios donde el turismo genera más impacto y que cada ayuntamiento podrá aplicar si lo considera oportuno. Siempre hemos hablado de una tasa municipal y voluntaria.

-Los ayuntamientos más turísticos reclaman ayuda económica para reforzar servicios y atender a esa población de más (en algunos se triplica) en fechas puntuales. ¿La recaudación que les dé la futura tasa les ayudará a ello?

-Nace precisamente con ese objetivo: contribuir a aliviar la presión que el turismo genera en determinados momentos y lugares y ayudar a reforzar servicios.

-¿Qué modelo de tasa turística planteará Asturias? ¿Algún modelo en el que fijarse?

-Como ha explicado la vicepresidenta Gimena Llamedo, se han analizado numerosos modelos y trabajaremos para que el texto que desarrolle el Gobierno de Asturias se ajuste a la heterogeneidad de nuestro territorio y que sea de utilidad para los municipios que decidan aplicarlo.

-¿Teme el choque con la patronal, que la rechaza? Muchos alcaldes tampoco se muestran entusiasmados...

-Creo que hablar de choque no refleja la realidad de la relación de este gobierno con el sector turístico. Una relación basada en el diálogo, en el contacto permanente, en el intercambio de visiones y opiniones. Y en esa línea seguimos. El diseño de la tasa se hará escuchando a todas las partes, buscando un equilibrio entre competitividad, sostenibilidad y financiación de servicios, trabajando para proporcionar una herramienta que resulte útil a todas las partes que quieran disponer de ella.

-El Paraíso Natural se vende solo ante el turista, es una marca atractiva. Pero hay que ir a más. ¿Es el turismo de experiencias el camino?

-Para Asturias, el turismo de experiencias es el camino desde hace 40 años. Si lo piensa, el turismo rural es una experiencia en sí misma. Y nació aquí. Nació en el Occidente. Tiene nombre propio asturiano, Taramundi. A lo largo de los años hemos seguido trabajando en esta línea y a día de hoy el Paraíso Natural atrae por nuestra gastronomía, nuestras tradiciones, nuestro turismo industrial… El visitante ya no busca solo ver, sino vivir y participar. Y en Asturias hay múltiples opciones para ello. Por eso, quienes nos visitan, vuelven.

-El turismo rural cumple 40 años en 2026. Mejoran las cifras después de unos años estancado.

-Después de una fase de estancamiento, los datos muestran una recuperación clara, impulsada en gran parte, por la puesta en marcha de los bonos de turismo rural. El sector lo ha agradecido y reconocido, nos lo ha trasladado y ya está en marcha la segunda convocatoria, para la que además hemos incrementado en 100.000 euros el presupuesto. A partir del 2 de febrero, los bonos de turismo rural podrán de nuevo descargarse y canjearse. Creo que es una gran noticia. Pero, lejos de conformarnos, seguimos trabajando para modernizar la oferta, mejorar servicios y atraer público durante todo el año. Y muchas de estas cuestiones podrán verse en Fitur en unos días.

-¿En qué animaría y por qué a emprender ahora mismo en el sector turístico?

-Hay múltiples oportunidades en actividades de naturaleza, turismo activo, experiencias gastronómicas, productos culturales, digitalización de servicios y agencias especializadas. Tenemos que seguir trabajando en la profesionalización, innovación y facilitar la cooperación entre empresas para crear productos más completos y competitivos.