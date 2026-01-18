Llega la multa más estricta con el nuevo sistema de radares: así afecta a los conductores asturianos

A la hora de circular, los conductores temen los radares de velocidad y los 'foto rojo' que detectan si un conductor se salta un semáforo. Pero ahora, la Dirección General de Tráfico ha instalado un nuevo dispositivo que mide si el vehículo pisa la línea continua en un cambio de carril.

Los radares que probará la Comunidad de Madrid se ubican en puntos estratégicos de la A‑1, A‑2, A‑42 y A‑6. La multa a los conductores que sean grabados pisando una línea continua será de 200 euros, aunque no conlleva la pérdida de puntos del carnet de conducir. Por el momento, en Asturias no ha instalado ningún dispostivo de estas características

Y no es la única novedad en este tipo de dispositivos. Una autovía de Cataluña ha sido pionera en la instalación de un control de velocidad monitorizado por la Inteligencia Artificial (IA). Se trata de la autopista AP-7 entre Maçanet de La Selva (Girona) y El Vendrell (Tarragona). La consejera de Interior del gobierno catalán, Núria Parlon, anunciaba la implementación de la velocidad variable en la AP-7, en un tramo de aproximadamente 150 kilómetros que se extenderá desde Maçanet de la Selva hasta El Vendrell. Esta medida es una de las iniciativas que el Departamento de Interior considera esenciales para reducir la siniestralidad en esta vía, junto con obras en carriles complementarios y de incorporación, la instalación de más radares y controles, y la puesta en marcha de un sistema predictivo de accidentes utilizando Inteligencia Artificial (IA).

¿Y cómo funciona este sistema? Los límites de velocidad la carretera se adaptan de forma remota por un operador o por los propios algoritmos que emplee la IA. Esta tecnología registra y procesa los datos en tiempo real, permitiendo ajustes automáticos en los límites de velocidad. Por ejemplo, en situaciones de tráfico denso o condiciones meteorológicas adversas, la velocidad máxima permitida puede reducirse para minimizar riesgos. Este enfoque proactivo busca prevenir accidentes antes de que ocurran, mejorando la seguridad vial. Se trata de una forma de medición que ya se ha aplicado con éxito en otros países como Alemania o Francia, donde se ha logrado reducir significativamente la siniestralidad en zonas de alto tráfico, tal y como explican desde la Generalitat.

De momento, la AP-7 es la única vía española en contar con este sistema, aunque no se descarta que llegue a otros puntos de las carreteras nacionales.