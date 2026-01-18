Multados con 200 euros casi 400 conductores en solo una semana por no llevar a los niños en sillita o usarla mal: la Guardia Civil vigila coche por coche en Asturias

Casi 400 conductores multados en solo una semana en España por llevar a los niños sin sillita o usarla de forma incorrecta. Ese es el balance de una campaña especial de la Dirección General de Tráfico (DGT), destinada a la vigilancia de los menores durante los viajes por carretera. Las sanciones en todo estos casos ascendieron a 200 euros, al considerarse una infracción grave, más la pérdida de tres o cuatro puntos en el carné de conducir. La Guardia Civil está vigilando intensamente el uso de la sillita en los coches asturianos.

Y es que muchos conductores desconocen la normativa. Para empezar, el Reglamento General de Circulación no especifica una edad concreta para usar el SRI (sistemas de retención infantil), sino una medida: por encima de los 135 centímetros.

Homologación europea

Según advierte la DGT, el criterio principal para comprar una sillita es que cumpla la homologación europea actualmente en vigor, la ECE R129, que usa la talla del menor, es decir su altura, como referencia. Estas sillas, conocidas como i-Size, describen en cada uno de sus modelos el rango de medidas del niño para el que han sido homologadas.

Heredar la sillita está "completamente desaconsejado"

Un error frecuente es heredar la sillita o comprarla de segunda mano. La Guardia Civil lo desaconseja "completamente". En primer lugar, avisan, porque "las sillitas caducan": "En los propios manuales, viene indicado el tiempo máximo de uso del SRI". Y en segundo lugar, la Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil realizó un estudio en el que testó sillas compradas en portales de segunda mano y descubrió que el 90% de ellas no cumplían el reglamento actual.

El error de quitarle el abrigo antes de abrocharle

Otro aspecto que muchos padres desconocen es que no solo una mala instalación de la sillita compromete la seguridad de los sistemas de retención infantil. Un error muy común es "quitar al niño el abrigo antes de abrochar el arnés, que las correas estén mal ajustados, que el cinturón esté mal guiado o emplear una sillita que no corresponde con la talla del menor".

En caso de accidente

En caso de accidente hay que cambiar de sillita, según la Guardia Civil. Incluso si fue a baja velocidad. “Están diseñados para abrirse en un rango de deceleración de 20-25 g’s, lo que equivale a detener un vehículo que circula a 50 km/h en un espacio de entre 0,50 y 0,40 metros. En casos como este es necesario cambiar la silla y destruir o devolver al fabricante la accidentada”, afirman los expertos.

Campaña especial

En marzo de 2025, la DGT llevó a cabo un dispositivo especial de vigilancia y control de SRI, que acabó con la detección de 385 menores que viajaban sin sillita o que la usaban de manera incorrecta. "Colocar mal el SRI es un error común", según la Guardia Civil, que incluso pone cifras: el 36%. "Es muy importante no dejarse aconsejar por 'influencers' o 'expertos' ya que no hay unas instrucciones generales válidas para todas las sillas”, avisan.