La pintora Monica Dixon inaugura exposición en Barcelona

Monica Dixon (Nueva Jersey, Estados Unidos; 1971) presentará el 23 de enero la exposición "Space, shape and colour" en Cataluña, en la Delegación del Maresme del Colegio de Arquitectura Técnica de Barcelona. (CATEB). La sala, en Mataró, inaugura temporada en 2026 con la obra de la artista, que tiene su estudio en Oviedo, donde están sus raíces familiares.

La pintora fue la ganadora del VII Premio de Pintura Torres García-Ciudad de Mataró en el año 2017 y la obra galardonada entonces, titulada "Two Scapes", se expondrá ahora, de forma excepcional y dentro de su exposición, en la sala del CATEB, con la colaboración del Museo de Mataró.

La Asociación San Lucas por el Arte organiza la muestra con la obra de Dixon, que permanecerá abierta al público hasta el 22 de febrero.

"No lugares"

Dixon, una de las artistas asturianas de mayor proyección y con obra, entre otras instituciones y colecciones, en el Museo de Bellas Artes de Asturias, se mantiene en el camino creativo que emprendió tiempo atrás. "El espacio, la luz, la soledad, el silencio... definen el trabajo que he desarrollado en los últimos años. Mi interés personal por esta relación me lleva a explorar estos espacios vacíos, o no tan vacíos, arquitecturas luminosas que se hacen transitables por la mirada. Espacios sin identidad, construidos únicamente a partir de la luz y la sombra", dice sobre su nueva exposición, refiriéndose a los "no lugares" tan característicos de sus cuadros.