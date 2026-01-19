Casi 1.700 cursos para personas desempleadas (y ocupadas): la propuesta del Principado para mejorar la empleabilidad en la región
El Servicio Público de Empleo invertirá 28,5 millones durante este año para intentar llegar a cerca de 42.000 personas
Elevar el nivel de formación de la población asturiana y mejorar su empleabilidad es uno de los principales objetivos del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa), que este año ofertará estudios gratuitos para cerca de 42.000 personas, tanto desocupadas como empleadas. Los cursos serán impartidos por entidades privadas que recibirán ayudas públicas en los próximos meses. La inversión total de esta iniciativa asciende de 28,5 millones.
En los próximos doce meses se programarán 1.689 cursos. De ellos, 1.117 estarán destinados a personas desempleadas y 572 a ocupadas. Las personas en paro tendrán a su disposición 481 cursos para obtener certificados profesionales y 636 para acreditar especialidades. Por su parte, el colectivo con empleo que desee reforzar su formación podrá elegir entre 220 opciones para obtener un certificado y 352 para acceder a especialidades.
En total, estarán disponibles 29.137 plazas para parados y 12.676 para personas que están trabajando.
La formación ofertada será amplia, perteneciente a quince familias profesionales distintas. Se impartirán cursos de administración y gestión, sector agrario, comercio y marketing, edificación y obra civil, electricidad y electrónica, energía y agua, fabricación mecánica, hostelería y turismo, imagen personal, industrias alimentarias, informática y comunicaciones, sanidad, seguridad y medioambiente; servicios socioculturales y a la comunidad y transporte y mantenimiento de vehículos.
En lo que respecta a las especialidades, habrá también formación en actividades físicas y deportivas, fabricación mecánica, madera, mueble y corcho y textil, confección y piel.
Más agilidad en el proceso
Esa nueva edición del programa de formación del Sepepa incorpora modificaciones administrativas importantes para agilizar la resolución y los pagos a los centros de formación. En concreto, se han simplificado los criterios de valoración y se ha introducido un sistema de justificación por módulos basado en un precio fijo por cada participante y hora de formación.
Las personas que asistan a los cursos también notarán mejoras. Se otorga más protagonismo al aula virtual para que el alumnado consiga mayor compatibilidad entre la formación y otros aspectos de la vida personal y laboral, además incorporan un sistema dual, con un régimen general y otro intensivo para superar los cursos.
