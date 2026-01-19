Más de 9.000 euros por bebé, ocupaciones a la mitad y falta de comedor en algunos centros: la denuncia de VOX contra la red de 0 a 3 años
Javier Jové, denuncia que el modelo de escuelas infantiles del Principado es "intolerable" por su baja ocupación, su elevado coste y la falta de eficiencia
Las escuelas infantiles de 0 a 3 años están hechas bajo un modelo "intolerable, caro, ineficiente y rígido", según denunció este lunes Javier Jové, de VOX, único partido que votó en contra de la puesta en marcha de la red autonómica de escuelinas. Según los datos de la propia Consejería, alertó Jové, de las 16 guarderías abiertas actualmente apenas se alcanzan una media del 38% de ocupación y más del 60% de las plazas están vacías.
"La red regional de guarderías no funciona, tanto por su baja ocupación como por su elevado coste", denuncia Jové. El diputado puso como ejemplo la escuelina de Los Nuberinos, en Gijón, donde el Principado ha invertido 372.000 euros en obras. “Cuando ha abierto esa guardería, lo ha hecho con 31 bebés de las 54 plazas que tiene disponibles. Es decir, ha abierto con una ocupación del 57% de su capacidad”, ha explicado, añadiendo que los trabajadores fueron contratados en octubre y han estado “cuatro meses cobrando sin que el centro estuviese abierto”.
Jové también criticó que haya quedado desierto el contrato de comedor de diez guarderías, especialmente en concejos rurales. “¿Qué empresa va a concurrir al servicio de comedor de las guarderías de Degaña, de San Tirso de Abres o Villayón para dar cuatro menús al día? ¿A cuánto tendría que cobrarnos una empresa de catering por estos cuatro menús?”, se preguntó. En cuanto al coste por plaza, el diputado ha señalado que “el coste de cada plaza en estas guarderías es de 9.100 euros de media por bebé”, mientras que en las guarderías concertadas el coste por alumno es de 1.973 euros. En algunos municipios rurales, como Degaña, el coste se eleva hasta los 20.500 euros por niño al año. “Es intolerable e insostenible”, ha afirmado Jové.
Asimismo, ha destacado que incluso en la escuelina con mayor ocupación de la red, situada en Valdés, el coste por plaza alcanza los 5.700 euros anuales, casi el triple que en un centro concertado.
Ante esta situación, VOX ha reclamado al Gobierno del Principado que rectifique el modelo y apueste por alternativas más eficientes. “Hay que parar este disparate”, ha advertido Jové, defendiendo fórmulas como el cheque guardería, la concertación con centros ya existentes o modelos flexibles adaptados al medio rural, frente a una “estructura elefantiásica y funcionarial” que no responde ni a la realidad demográfica ni a las necesidades de las familias asturianas.
