Agenda: qué hacer hoy lunes 19 de enero en Asturias

El Club LA NUEVA ESPAÑA acogerá hoy, a las 19.30 horas, la presentación del libro "Crónica de la Transición en Asturias (1975-1983)", una amplia obra historiográfica y periodística del periodista asturiano José Manuel Vaquero Tresguerres, consejero de Prensa Ibérica y exdirector y ex director general de LA NUEVA ESPAÑA, que analiza, a partir de artículos publicados en este diario, cómo se vivieron en Asturias los años decisivos de la Transición hasta la consolidación de la democracia y la autonomía. En el acto, acompañarán al autor Ángeles Rivero, directora general de LA NUEVA ESPAÑA; Ramón Rodríguez, director del Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea), y Javier Junceda, abogado, analista de la actualidad y miembro de la directiva del Ridea.

Ridea

A las 19.00 horas, el salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea), en el Palacio del Conde de Toreno de Oviedo, acoge la charla "Tipologías constructivas en la obra de Ildefonso Sánchez del Río", a cargo de Pedro Plasencia Lozano, doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y profesor titular de la Universidad de Oviedo. La sesión forma parte del ciclo "Ildefonso Sánchez del Río, ingeniero de caminos. El legado de un ingeniero", organizado junto al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Asturias.

MUSOC

A las 20:00 horas, el Teatro Filarmónica acoge la proyección de "Prometido el cielo", dentro de la XIV Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturies (MUSOC). La película, dirigida por Erige Sehiri, es una producción tunecina de 2025 con una duración de 92 minutos y forma parte de la programación cinematográfica dedicada a los derechos humanos y la reflexión social.

Exposición fotográfica

El centro social de "Villa Magdalena", situado en el número 2 de la avenida de Galicia, acoge hasta el día 21 de enero la exposición fotográfica "Emovere", compuesta por imágenes tomadas por Encarnación González y Flora Regina. Entrada libre.

Gijón

Escuela Politécnica de Ingeniería

El aula magna del aulario sur de la Escuela Politécnica de Gijón acoge esta mañana, a las 9.00 horas, la inauguración de la Semana de la Transferencia de la Universidad de Oviedo. Además, durante toda la mañana habrá ponencias y mesas redondas. El objetivo es conectar ciencia y empresa.

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas dará comienzo la charla-taller "Testamento vital. Cómo y dónde formalizarlo", que tendrá lugar en el vestíbulo de la segunda planta de la antigua Escuela de Comercio. La charla la organiza DMD-Asturias (Asociación Derecho a morir dignamente de Asturias), que aportará consejos para tener un documento completo conforme a la legislación actual.

Antiguo Instituto

Hasta el 15 de febrero se podrá visitar la exposición "13", de creadoras asturianas. Esta se ha configurado a partir de la creación del calendario y agenda de igualdad 2026 "Creadoras Contemporáneas en Asturias". Asimismo, hasta el 24 de enero se podrá visitar la exposición "Lo que el color cuenta" de Arantxa Villalba. Hasta el 29 de enero se podrá visitar "Asturies de l’A a la Z", de Eva Rami. También estará, hasta el 25 de enero, la muestra "Melquiades Álvarez. El Centro Reformista". Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Se puede visitar la muestra "Mala hierba nunca muere", de la fotógrafa Susan Romero, que expone por primera vez en la sala. Podrá verse hasta el 30 de enero. Los horarios son de lunes a viernes, de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Se puede ver "Tramares", la nueva exposición de Kike Garcinuño y Kiko Miyares. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Charla de las V Jornadas de Montaña, Viajes y Aventura en la Casa de Cultura

La sesión sesión la protagoniza Adriano Martín, más conocido como ‘Pincho’, con la charla titulada "Tierra de fuego. Patagonia desconocida". Subteniente en la Escuela Militar de Alta Montaña de Jaca (Huesca), hablará sobre la expedición que el pasado año llevó al Grupo Militar de Alta Montaña del Ejército Español en la Cordillera Darwin, en la Patagonia chilena. Allí, junto a montañeros chilenos, coronaron un pico hasta entonces inexplorado. Será a las 19.45 horas.

Concierto de oboe en el conservatorio

El alumnado de oboe ofrece un concierto en el auditorio del conservatorio a partir de las 19.00 horas.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

"Los aviadores de la República" en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (C/ Llano Ponte) acoge hasta el 15 de febrero la exposición audiovisual que bajo el título "Aviadores de la República", que sirve para conmemorar el 50º aniversario de la creación de la Asociación de Aviadores de la República (ADAR), herederos del legado de aquellos pilotos que trabajaron y lucharon desde el aire por defender el régimen democrático frente a los golpistas y que dieron su vida por los ideales de la libertad, la legalidad y la justicia. Abre martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo 18.00 a 21.00 horas.

Gemma Palacio en la Ventana de La Factoría

El sexto ciclo de "La Ilustración y sus procesos" continúa en La Ventana de la Factoría Cultural con la obra de Gemma Palacio una ilustradora asturiana afincada en Austria. Tras trabajar varios años como diseñadora gráfica, decidió centrarse en la ilustración, su verdadera pasión, creando historias a través de pequeños momentos de la vida cotidiana. Ha publicado libros infantiles y juveniles en español, francés, alemán, italiano y, recientemente, chino. Entre sus reconocimientos se encuentra el premio austriaco al libro infantil 2024 y la condición de finalista en la exposición de ilustradores de la Feria del Libro Infantil de Bolonia 2024. Se puede ver hasta el 1 de febrero en horario de 17.00 a 20.00 horas.

Las Cuencas

"Esclavos del carbón", exposición en las Escuelas Dorado de Sama

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama alberga, hasta el 30 de enero, la exposición "Esclavos del carbón", sobre los destacamentos penales mineros en Orallo y Villaseca de Laciana, en León. Puede verse de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas.

Exposición fotográfica "El arte de ser amigos" en Langreo

La pinacoteca de Langreo acoge, hasta el 3 de febrero, la exposición fotográfica "El arte de ser amigos", con imágenes de Natalia Ponikarova e Irina Moroz. Se trata de una selección de imágenes en la que las mascotas tienen gran protagonismo. La pinacoteca abre de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Centro

Pola de Siero muestra las obras del XXI Certamen "Casimiro Baragaña"

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero exhibe los cuadros premiados y finalistas del XXI Certamen Nacional de Pintura Contemporánea "Casimiro Baragaña". Pueden verse hasta el 31 de enero. Horario: de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas; y sábados, de 11.00 a 13.30 horas. En esta edición participaron 82 artistas y se exponen 28 obras, entre las galardonadas y las seleccionadas como finalistas.

Exposición "Entre huecos, construyendo espacios", de César Ripoll Doño, en Candás

El Centro de Escultura de Candás Museo Antón presenta la muestra "Entre huecos, construyendo espacios", de César Ripoll Doño, una propuesta en torno a la transformación de la materia. Puede visitarse hasta el 1 de marzo de 2026: de martes a viernes, entre las 17.30 y 19.30 horas; y los sábados y domingos, de 12.00a 14.00 t de 17.30 a 19.30 horas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera". Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Oriente

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Occidente

Mercado en Tapia

La capital de Tapia de Casariego acoge su mercado semanal en la plaza de Campogrande, junto al Ayuntamiento del concejo.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.