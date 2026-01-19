Agua y más agua en Asturias: la Aemet alerta de la llegada de un tren de frentes atlánticos que dejará lluvia, oleaje, viento y nieve durante toda la semana

Una semana de agua y más agua. Eso es lo que le espera a Asturias para los próximos días, debido al azote de un tren de frentes atlánticos, que dejarán abundantes precipitaciones (incluso tormentas), temporal marítimo, fuertes rachas de viento y nieve por encima de los 500 metros. Pero no todo son malas noticias: el miércoles los termómetros rozarán los 20 grados, con una subida notable de las temperaturas, con máximas de 18. Eso sí, el mercurio volverá a bajar a finales de semana, cuando se espera que la cota de nieve baje.

Pese a todo, Asturias se librará de lo peor: una dana y la formación de una borrasca de gran impacto "Harry", que tiene en alerta a todo el Mediterráneo desde este lunes. El Principado estará en aviso amarillo el miércoles no por "Harry", sino por un frente atlántico. El primero de unos cuantos seguidos. En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé rachas muy fuertes de viento en la Cordillera y los Picos de Europa entre las 06.00 y las 18.00 horas, y oleaje en toda la costa. De hecho, Asturias estará durante todo el día en alerta amarilla por olas, así como desde las 12.00 horas de este martes.

Mal tiempo, pero mucho calor

Este día, el miércoles, las lluvias y chubascos serán generalizados y más probables por la tarde. La cota de nieve, por su parte, bajará de los 1.500-1.600 metros a los 1.100-1.200 al final del día. El contrapunto estará en las temperaturas: la Aemet prevé que Avilés y Gijón lleguen a los 18 grados, y Oviedo y Navia a los 17. Es decir, habrá mucho bochorno.

Para el resto de días

El jueves siguen las precipitaciones y la cota de nieve podrá descender hasta los 1.000 metros en las últimas horas. Las temperaturas, más o menos, se mantendrán igual, con máximas de 16. El viernes, sin embargo, bajan los termómetros y desciende en consecuencia la cota de nieve. Según la previsión de la Aemet, la cota puede llegar a "bajar localmente por debajo de los 500 metros a últimas horas".