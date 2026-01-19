Arcelor estudia alargar hasta 2031 la vida de los hornos altos de Gijón

La dirección de ArcelorMittal en España mantendrá en funcionamiento los dos hornos altos de la factoría de Veriña (Gijón) durante este año 2026 y estudia prolongar su uso hasta el año 2030 o incluso 2031, lo que implicaría ampliar su vida hasta cinco años en el caso del horno "A" (cuya caducidad estaba prevista para este 2026) y hasta tres años para el "B", con un cierre inicialmente estimado para 2028.

Estos nuevos plazos fueron expuestos por los directivos de la compañía en el encuentro que el Clúster España (división que incluye la actividad de la siderúrgica en Asturias) celebró la semana pasada en Avilés. Allí, según trasladaron fuentes sindicales conocedoras del encuentro, los ejecutivos de Arcelor explicaron "los cambios que han surgido recientemente en Europa y a nivel global" que "apuntan incluso a la posibilidad de estirar la vida de los dos hornos altos hasta el 2030-2031".

La dirección de Arcelor fija esas fechas aproximativas porque es cuando, según la empresa, "se estima que el coste de las tasas de CO2 sean muy elevadas, compensando la fabricación por arco eléctrico, entre otros motivos y exigencias".

Uno de las iniciativas de electrificación que maneja la empresa en Asturias es la construcción de la acería eléctrica de Avilés (técnicamente conocida como Acería LDIII), conocida en la compañía como "Proyecto Helena", y cuya primera fase es su "hibridación", esto es, la posibilidad de que la acería mantenga alguno de los convertidores actuales (alimentados con arrabio de horno alto) para dar calidad y contar al mismo tiempo con horno eléctrico alimentado con chatarra. Arcelor estima que esta infraestructura esté lista "en unos tres años".

Para que el "Proyecto Helena" se haga realidad, Arcelor ve imprescindible que se desarrolle el llamado "anillo eléctrico", la ampliación de la red de transporte y distribución de electricidad en el centro de Asturias, cuya ejecución se prevé para 2029. Esto permitiría "contar con unas tarifas eléctricas estables, competitivas para la industria electrointensiva, de forma que se pueda entrar en la ventana de 2030 -2031 con la Acería LDIII hibridada, permitiéndonos estar en una situación competitiva dentro de Europa".

Esta nueva instalación de Avilés se sumaría a la acería eléctrica que se está ultimando en el complejo de Veriña y que, según la empresa, "va en plazo", lo que significa que comenzará a funcionar en este primer trimestre de 2026.