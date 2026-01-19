El aumento de agresiones en las aulas asturianas, la falta de respaldo de la Administración y los salarios, podrían provocar escasez de docentes, según SUATEA

El sindicato SUATEA presentó ayer los resultados correspondientes al informe "Causas del malestar docente en la enseñanza pública no universitaria" que ya había adelantando la semana pasada LA NUEVA ESPAÑA y que muestra un incremento en las conductas agresivas por parte del alumnado asturiano. Las muestras recogidas el pasado noviembre a miles de profesores de la enseñanza pública, dibujan un escenario preocupante que coincide con la tendencia observada a nivel estatal y que dificulta cada vez más el ejercicio de la labor docente.

Uno de los principales problemas señalados por el profesorado asturiano son las ratios elevadas en las aulas. El 92,66 % considera que el número de alumnos por clase "impide atender adecuadamente a un alumnado cada vez más diverso", una percepción muy similar a la media estatal, explican desde el sindicato. A esta situación se suma una sobrecarga burocrática que el 95,18 % del profesorado califica de "asfixiante y claramente perjudicial para el trabajo educativo".

El estudio también pone de manifiesto una acusada sensación de falta de reconocimiento profesional. El 44,27 % del profesorado afirma que las familias no valoran su labor, mientras que un contundente 89,22 % asegura no sentirse respaldado por la Administración educativa. En el ámbito salarial, más del 80 % considera que su sueldo no es adecuado y denuncia que no se ha revalorizado conforme al incremento del coste de la vida marcado por el IPC.

La convivencia en los centros educativos es otro de los focos de preocupación. El 79,13 % del profesorado de Asturies califica el clima en las aulas como conflictivo o complicado. Además, el 77,06% percibe un aumento de las agresiones verbales (y en algunos casos físicas) por parte del alumnado, y el 75,23 % detecta un incremento de las agresiones procedentes de las familias.

Desde SUATEA advierten de que este contexto está teniendo un impacto directo en la salud del profesorado y está provocando un creciente desgaste profesional. Solo el 63,07 % considera actualmente su trabajo como digno, y el 74,31 % opina que la Administración no apuesta de forma clara por la educación pública.

El sindicato alerta de que, si no se adoptan medidas urgentes para mejorar las condiciones laborales, salariales y de convivencia en los centros, existe un riesgo real de escasez de profesorado en los próximos años, especialmente en las etapas de Educación Secundaria y Formación Profesional.