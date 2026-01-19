El autor de la reforma política española abandona UCD porque le prohíben hablar

El Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) acaba de editar el libro «Crónica de la Transición en Asturias (1975-1983)», que da un hilo conductor a las crónicas políticas publicadas en LA NUEVA ESPAÑA, durante el citado periodo, por José Manuel Vaquero, actualmente consejero de Editorial Prensa Ibérica, grupo al que pertenece este periódico. La obra se presentará el próximo lunes, día 19, en el Club LA NUEVA ESPAÑA por los directivos del RIDEA Ramón Rodríguez y Javier Junceda, junto con la directora general de este periódico, Ángeles Rivero.

1978: Cuando una de las grandes figuras de la Transición tuvo discrepancias con el partido centrista

"O te callas o te vas", fue la orden tajante recibida por el principal artífice de la reforma política que produjo el milagro de pasar con sorprendente normalidad de la dictadura a la democracia. Torcuato Fernández-Miranda, que lo había sido todo, catedrátrico de Derecho Político y Rector de la Universidad de Oviedo, ministro secretario general del Movimiento, Presidente del Gobierno en funciones, senador real , presidente de las Cortes y tutor del Rey Juan Carlos I para ejecutar el cambio de régimen, recogió el guante y se dio de baja del grupo parlamentario de UCD, que respaldaba al Gobierno de Adolfo Suárez, quien había llegado a la Presidencia de su mano, según puede leerse en una información publicada por el periodista José Manuel Vaquero el 3 de agosto de 1978 en LA NUEVA ESPAÑA que aparece recogida en "Crónica de la Transición en Asturias (1975-1983)".

Fernández-Miranda había sido profesor en Oviedo de Aurelio Menéndez, quien le decepcionó por optar por el Derecho Mercantil en vez de seguir sus estudios de Derecho Político. En una ocasión, Menéndez le comentó con suavidad a su maestro que veía que le gustaba demasiado el poder, a lo que Fernández-Miranda respondió como un rayo: "¡No quiero el poder, quiero todo el poder!". Tuvo mucho poder, pero al final, en fases distintas, Franco, Adolfo Suárez y el Rey Juan Carlos le negaron el poder absoluto que buscaba. Hasta tuvo que pasar al grupo mixto porque en el suyo no le dejaban hablar. Por su parte, Aurelio Menéndez, como ministro de Educación de Adolfo Suárez, intentó crear un gran campus universitario en el centro de la autopista "Y" de Asturias, fue preceptor del actual Rey Felipe VI y creo con Rodrigo Uría el despacho de abogados Uría y Menéndez.

" ‘O te callas o te vas’, se me dijo en el grupo parlamentario de UCD cuando expresé a su portavoz mi deseo de presentar enmiendas, si lo consideraba oportuno, al proyecto de Constitución a título personal y con independencia de los criterios del partido. Esos son los hechos, saque usted las consecuencias. Por eso me he ido", manifestó a este periódico desde Madrid el senador de designación real y expresidente de las Cortes, Torcuato Fernández-Miranda, nada más haber enviado al jefe del grupo de UCD, Antonio Jiménez Blanco, su renuncia a continuar en dicho grupo parlamentario.

Fernández-Miranda afirma que Jiménez Blanco se portó con él correctamente y que la invitación a abandonar el grupo parlamentario de UCD provenía de otras instancias, negándose a concretar que su origen estuviera en la Moncloa. "Quiero decir –añadió Fernández-Miranda– que en un año no se me dio la menor oportunidad para hablar. Está claro que no me mueve afán alguno de protagonismo, como prueba el hecho de que durante un año haya estado callado". Sobre las enmiendas que piensa presentar a la Constitución en el Senado, aseguró que aún no ha decidido si presentará o no alguna. "Me parece correcta su pregunta, pregunta que ni siquiera me hicieron en el grupo de UCD. Yo simplemente reclamaba un derecho contemplado por el reglamento y la respuesta ha sido tajante: ‘O te callas o te vas’. Parece que se trata de una medida de disciplina de partido".

Preguntado sobre su posible "rentrée" político, respondió con un silogismo, para concretar posteriormente que, con frecuencia, no son quienes más lo anuncian quienes acaban volviendo. "No me negará usted —terminó diciendo— que yo he sabido ser discreto y estar callado".

Fernández-Miranda abandonó el grupo parlamentario del Senado de UCD para incorporarse al grupo mixto. "En él, por lo menos, me permitirán hablar", afirmó. Jiménez Blanco manifestó a "Efe" que posiblemente en la decisión de Fernández-Miranda haya sido clave el que aún perteneciendo al grupo parlamentario, no fuese miembro del partido de UCD, lo que legítimamente, por otra parte, le colocaba en una situación, en ocasiones, de mayor independencia.

Preguntado sobre si, de alguna manera, había intervenido el comité de disciplina de UCD, o se habían tenido en cuenta sus recientes declaraciones sobre el actual Gobierno, Jiménez Blanco afirmó rotundamente que no había habido ninguna intervención del comité disciplinario, y que, por supuesto, Fernández-Miranda realizó sus declaraciones a "El Noroeste" y a "El Imparcial", en uso de su derecho a expresarse libremente.