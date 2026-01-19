Las ayudas a la conciliación crecen y alcanzan cifras récord: el gran número de familias que se han visto beneficiadas

Las ayudas a la conciliación se incrementan cada año más en Asturias. Solo el año pasado, la dirección general de Igualdad aceptó 943 solicitudes, la cifra más alta desde que se puso en marcha esta línea de apoyo a las familias. La última resolución se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Principado (BOPA).

Esta convocatoria recibió 1.573 solicitudes de familias con niñas y niños de hasta doce años, de las que resultaron beneficiadas 943. El resto se desestimaron por no cumplir los requisitos establecidos (330), por no haber completado correctamente el trámite de subsanación (288) o por haberse presentado fuera de plazo (12).

Ante la elevada demanda, fue necesario ampliar el crédito inicial hasta los 538.000 euros, aunque finalmente las ayudas concedidas conllevarán un desembolso de 409.637. La cuantía puede alcanzar hasta 400 euros en el caso de las familias con un menor de hasta 12 años, y llegar a 600 cuando se trata de dos o más niños.

El objetivo de esta línea de ayudas es “evitar que los cuidados y la conciliación sigan recayendo mayoritariamente sobre las mujeres, una realidad que se traduce en brechas laborales, reducción de jornadas y mayor precariedad”.

En los dos últimos ejercicios se han tramitado más de 3.300 solicitudes, “un dato que confirma la elevada demanda y la necesidad de seguir fortaleciendo este tipo de medidas”, dicen en el Principado. Y añaden que el aumento de las ayudas “consolida esta línea como una política estructural de igualdad que incide directamente en la vida cotidiana de las familias y contribuye a reducir desigualdades”.

Estas subvenciones arrancaron enmarcadas en la pandemia y se han afianzado como “una herramienta estable dentro de la estrategia asturiana de igualdad, cohesión social y equilibrio demográfico, orientada a construir una Asturias más justa, igualitaria y habitable para las familias con niñas y niños”.