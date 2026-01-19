El BOE lo hace oficial: el precio de la bombona de butano (que escasea en Asturias y todo el Norte de España) sube de precio

El precio de la bombona tradicional de butano (la de 12,5 kilogramos) ya no será de 15,46 euros. Así lo ha hecho oficial el Boletín Oficial del Estado (BOE), al publicar una nueva subida de su valor máximo de venta al público. En concreto, el ascenso es del 0,7% y se aplicará ya desde este martes. De esta forma, su precio será de 15,58 euros en un momento en el que las bombonas escasean en Asturias y todo el Norte de España por los últimos temporales del invierno.

Sin ir más lejos, este martes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha registrado una mínima de 6 grados bajo cero en Vega de Urriellu, en los Picos de Europa. Se trata de una de las temperaturas más bajas de todo el país.

¿Hay desabastecimiento?

"No hay un problema de desabastecimiento en Asturias", aseguró a LA NUEVA ESPAÑA un portavoz de la compañía Repsol, la principal distribuidora de gas butano en Asturias. "Lo que sí es cierto es que en las últimas semanas se ha producido un fuerte pico de demanda de bombonas por el fuerte descenso de las temperaturas en Asturias y en otras zonas del norte de España, que se ha producido después de un otoño cálido, y además ha coincidido con una época con muchos días festivos por la Navidad. El pico de demanda hizo que las bombonas desaparecieran de las estaciones de servicio y la acumulación de pedidos y las festividades hicieron que, a pesar de que la distribución se refuerza en invierno, la reposición tardara en algunos puntos de venta", explicó.

Las causas de la subida del precio

Los motivos por los que el precio de las bombonas han subido son dos. Por un lado, al ascenso en los fletes (+5,1%) y las materias primas (+3,8%). Y por otra, una leve depreciación del euro frente al dólar (-0,4%), según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Revisión bimestral

El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kg (la tradicional bombona de butano) no se encuentra liberalizado. Su valor se revisa bimestralmente el tercer martes del mes, por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas. Esta revisión bimestral se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar.

Por otra parte, dicha revisión del precio, al alza o a la baja, está limitada al 5%, acumulándose el exceso o defecto de precio para su aplicación en posteriores revisiones.

El GLP envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.

Consumo anual

En la actualidad, anualmente se consumen 64,5 millones de envases de GLP de distintas capacidades. Se trata de un combustible en retroceso y, desde 2010 hasta 2021, el consumo total de GLP envasado ha descendido más de un 25%.