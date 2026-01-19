Caso: "No merece la pena llevar la Universidad al centro de la ‘Y’"

El Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) acaba de editar el libro «Crónica de la Transición en Asturias (1975-1983)», que da un hilo conductor a las crónicas políticas publicadas en LA NUEVA ESPAÑA, durante el citado periodo, por José Manuel Vaquero, actualmente consejero de Editorial Prensa Ibérica, grupo al que pertenece este periódico. La obra se presentará el próximo lunes, día 19, en el Club LA NUEVA ESPAÑA por los directivos del RIDEA Ramón Rodríguez y Javier Junceda, junto con la directora general de este periódico, Ángeles Rivero.

El rector de la Universidad de Oviedo, José Miguel Caso González, no se muerde la lengua al expresar su oposición a la iniciativa del ministro de Educación, el gijonés Aurelio Menéndez, de llevar todas las facultades universitarias asturianas a un gran campus en el centro de la autopista "Y". El profesor Caso expresa este posicionamiento en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA, publicada el 29 de agosto de 1976 y realizada por José Manuel Vaquero. En aquella entrevista, incluida en el primer volumen de "Crónica de la Transición en Asturias (1975-1983)", el Rector mostraba su preocupación por el fuerte crecimiento del número de alumnos de la Universidad y justificaba el aumento del precio de la matrícula. A continuación se ofrece un extracto de la conversación.

Don José, ¿ha venido usted aquí a rezar o a descansar?

Bueno, pues a las dos cosas… porque ya me encontraba agotado. Vine a pasar esta semana en Covadonga para leer, pasear, descansar y, también, para rezar.

Sobre todo quizá le haga falta rezar, porque, según parece, va a depender de usted si la Universidad se va al centro de la "Y" o si queda en Oviedo…

Esa decisión no debe depender únicamente de mí. Por eso pienso reunir a la junta de gobierno a mediados de septiembre para tratar este asunto. Para entonces quiero tener preparado un informe que refleje la situación de la Universidad de Oviedo en la actualidad y lo que puede ser de cara al futuro. Por tanto, la decisión será de la junta de gobierno y no mía.

Don José Caso González ha ido casi siempre a contrapelo de los acontecimientos políticos del Ministerio de Educación y Ciencia: fue elegido rector cuando el candidato oficial era, al parecer, el señor Zorita, quien no tardó en ser nombrado director general de Universidades. Ahora es ministro de Educación y Ciencia el asturiano don Aurelio Menéndez, que hace unos días afirmó en Gijón, su tierra natal: "Creo que es el momento de pensar en el gran campus de la Universidad asturiana, quizás en el centro de la futura concentración urbana en la que Oviedo, Gijón y Avilés no serán más sus vértices". Y, claro, el señor Caso muestra sus reservas ante este proyecto, entre otras razones, porque él tiene el suyo. [...]

He de decir que la idea de don Aurelio Menéndez me parece muy interesante. En un plazo de cinco años se podrían llevar a la zona central de Asturias todas las Facultades de la Universidad, pero lo que yo no sé es si merece la pena. Nuestro país es pobre y cuenta con unos recursos escasos. Para empezar, éste me parece un problema muy serio.

Concretemos su postura, por favor.

En primer lugar considero que es imprescindible que la Universidad de Oviedo tenga a su disposición un estudio a fondo de sus necesidades reales, no sólo actuales, sino para los próximos diez o quince años. Hasta el momento este estudio no lo hemos podido realizar sencillamente por falta de dinero. En segundo lugar hay que definir el ideal del futuro: puede ser la gran Universidad abierta a un crecimiento indefinido o la multiplicación de unidades en una o en varias ciudades.

Ahora está al frente de la Diputación un catedrático de la Universidad de Oviedo, que parece dispuesto a no regatear esfuerzos para conseguir esa gran Universidad de Asturias en la zona central.

Naturalmente esta actitud del señor De la Vallina me parece muy positiva. Este giro en la postura de la Diputación hacia la Universidad me parece interesante. Ahora se dice que nos van a dar mucho dinero, y yo que lo vea. A partir de ahí estaremos en condiciones de decidir si nos convienen diversos pequeños bloques de centros o un único gran bloque universitario.

Usted parece partidario de los bloques reducidos, ¿por qué?

Pues sí, soy partidario de los bloques reducidos. Voy a ponerle un ejemplo: creo que es mucho más sencillo resolver un problema en La Sorbona, una de las diez Universidades en que se dividió la de París, que en la Complutense de Madrid, sencillamente porque el primero es un bloque reducido y el segundo abarca una Universidad demasiado grande. Si optamos por la solución de los bloques, que es, en mi opinión, la más adecuada para Asturias, tendremos luego que concretar si nos decidimos por bloques homogéneos con impartición de saberes afines, o por bloques heterogéneos, es decir, con enseñanzas que nada tienen que ver unas con otras. [...]

Es que si el número de universitarios sigue creciendo en la proporción actual y teniendo en cuenta que el suelo de Oviedo está prácticamente a tope por obra y gracia de la especulación, la capital se ha quedado ya sin posibilidades de albergar a todos los centros universitarios que demanda la sociedad asturiana.

En primer lugar quiero señalar que el ritmo de crecimiento del número de universitarios está tocando techo, según mi opinión. En los próximos años imagino que un contingente importante de estudiantes se orientará hacia la formación profesional. [...] El estudiantado llegará a comprender que la Universidad no es una panacea.

¿Usted es partidario de acudir a la solución de los bloques reducidos y homogéneos en cuanto sea posible?

En mi opinión, deberíamos llevar al Cristo junto a la Facultad de Medicina (que ha costado trescientos millones de pesetas y que ahora nadie nos las devolvería), las de Biológicas, Químicas, Geológicas y otros centros afines, y una zona deportiva y residencial. Por eso, pido a la Diputación que nos eche una mano para terminar esa ciudad universitaria. El bloque técnico (ya lo dije hace tiempo) podríamos llevarlo a Serín o a cualquier sitio de la zona central, fuera de Gijón y de Oviedo, porque con los ejercicios prácticos y con la investigación siempre se producen extorsiones a una ciudad, tales como ruidos, gases, radiaciones, etcétera. Allí deberían ir la Escuela de Ingenieros de Minas, que tiene que salir de Oviedo; la Escuela de Ingenieros Industriales, que no debería ir separada de la anterior; la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Industriales; la Escuela de Arquitectos Técnicos, que tanto necesitamos, y otras enseñanzas similares. En cuanto al bloque de Letras, una vez adquirido el palacio de Romero estaremos en condiciones de resolver el problema existente para muchos años. Creo, además, que es necesario pensar en nuevas carreras, en donde se impartan conjuntamente conocimientos humanísticos y económicos, para formar un personal de nuevo alto ejecutivo, que nos falta en la actualidad. En el bloque universitario de Gijón podrían ir Filosofía y Letras y Ciencias de la Educación. [...]

¿Cuál es el actual déficit de la Universidad?

Desde luego, si no se hubieran subido las tasas estaríamos con un déficit de unos cincuenta millones de pesetas. Para atender a las necesidades reales de esta Universidad, necesitaríamos un aumento de unos mil quinientos millones de pesetas, y sin embargo, no llegamos a los mil millones. [...] Nuestra situación es ésta: debemos dinero a Hidroeléctrica del Cantábrico, a la Telefónica, al Ayuntamiento...

¿Es cierto que han amenazado con cortar la luz y el teléfono en la Universidad?

Nos han avisado varias veces y debemos estar agradecidos de que no lo hayan hecho. Personalmente a mí, como rector, no me importaría tener que cerrar la Universidad porque nos cortaran la luz [...], porque así se enteraría la gente de cuál es nuestra penuria económica, nuestra situación real.

¿Hasta cuándo aspira usted a seguir en el cargo de rector de la Universidad de Oviedo?

Me quedan solamente unos meses. Después presentaré voluntariamente mi dimisión. Hay personas que ya saben la fecha, porque ya la he fijado.