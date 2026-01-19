Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Claro rechazo del PSOE asturiano a la financiación autonómica de Montero: "No atiende a los intereses de Asturias"

Imagen de una pasada reunión de la Ejecutiva de la FSA

Imagen de una pasada reunión de la Ejecutiva de la FSA / FSA

Vicente Montes

Vicente Montes

Oviedo

El PSOE asturiano ha recalcado su rechazo a la propuesta de reforma de la financiación autonómica presentada por la ministra María Jesús Montero. La Comisión Ejecutiva de la FSA-PSOE considera que la modificación presentada por la titular de Hacienda, que cuenta con el beneplácito del gobierno de Cataluña y ERC "no atiende a los intereses y las necesidades de Asturias".

La FSA exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez "cambios sustanciales” en su propuesta y avisa de que el PSOE asturiano rechazará el modelo si no incorpora las modificaciones que, a su juicio, garantizan la prestación de los servicios públicos en condiciones de equidad e igualdad en Asturias. La dirección autonómica acordó por unanimidad esta posición.

Reproches al método y a los criterios

La ejecutiva socialista cuestiona las “formas” empleadas para plantear la reforma y reclama abrir un proceso de diálogo con todas las comunidades autónomas. La FSA-PSOE defiende que el nuevo modelo debe tener en cuenta el coste real de los servicios públicos por encima de la capacidad fiscal de los territorios y no puede contemplar el "principio de ordinalidad". Recalca en un comunicado que "el resultado final debe responder a los intereses de Asturias" y debe atender a "los principios fijados en las resoluciones congresuales de la Federación" (la última, en enero de 2025), la denominada “Declaración de Santiago” (firmada con otras siete comunidades) y los acuerdos alcanzados con los grupos parlamentarios de la Junta General del Principado.

Sin “cupo” y con debate abierto

Pese a su rechazo a la propuesta actual, la FSA-PSOE valoró positivamente que se haya abierto el debate sobre la “necesaria” reforma del sistema, dada la insuficiencia del modelo vigente. También consideró favorable que no se incluya un sistema de cupo para ninguna comunidad autónoma.

Críticas al PP e invitación a negociar

Además, la dirección de la FSA-PSOE ha cuestionado la “inacción y parálisis” del Partido Popular en esta materia, dado que los populares habían anunciado la presentación de una alternativa de financiación autonómica “y no lo han hecho”, lo que, a juicio de los socialistas asturianos, evidencia "la ausencia de una propuesta real" con el objetivo de utilizar la reforma del sistema de financiación como elemento de “discrepancia, discordia y enfrentamiento político”.

La FSA invita a las comunidades gobernadas por el PP a “desmarcarse de la política del ‘no por el no’” y a sentarse a negociar cambios que permitan impulsar la reforma.

En este marco, la FSA-PSOE fija como líneas rojas que prime el coste efectivo de los servicios públicos por encima de la capacidad fiscal de los territorios, el descarte de la ordinalidad y la preservación de un esquema que asegure a Asturias los recursos necesarios para sostener su red de prestaciones. A la espera de que el Gobierno concrete su respuesta, la federación mantendrá la negativa a respaldar la propuesta actual si no se ajusta a estos criterios y reclama la apertura de "un proceso de diálogo con todas las comunidades autónomas".

