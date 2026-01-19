Cortes en túneles en Asturias por obras: estos son los horarios y los tramos afectados

El Ministerio de Transportes continúa con las obras de modernización y mejora de la seguridad de los túneles de Ángel Uriel (conocido como el de La Bolgachina) y El Padrún, situados en la autovía A-66 a su paso por Asturias. La actuación cuenta con un presupuesto de 7,26 millones de euros, financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En los próximos días, los trabajos se centrarán en el túnel de Ángel Uriel, ubicado en Oviedo entre los kilómetros 30 y 30,3 de la A-66. Las labores incluyen la colocación de una lámina ignífuga para impermeabilización, la instalación de sistemas de protección contra incendios y comunicaciones, así como la renovación del firme y la señalización.

Para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios, el Ministerio ha programado cortes de calzada en horario nocturno, de domingo a jueves, entre las 22:00 y las 6:00 horas, desde el 19 hasta el 30 de enero. Según se indica, “durante las noches de los viernes y sábados no habrá afectaciones al tráfico”.

Los cortes se realizarán de forma alternativa en cada sentido de circulación, cambiando semanalmente. Durante estos trabajos, el tráfico se desviará por la calzada contraria, utilizando los pasos de mediana existentes, con el fin de mantener la circulación bidireccional.

Además, mientras se actúe en la calzada en sentido León, se cerrará al tráfico el ramal de incorporación desde la carretera O-11, debido a la “escasa distancia entre dicha incorporación y el túnel”.

Como itinerarios alternativos, los vehículos podrán salir hacia la O-12 por la Plaza de Castilla o utilizar la salida a la O-11 en sentido Gijón, para posteriormente cambiar de sentido en el siguiente enlace, en el acceso al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).