Cortes en túneles en Asturias por obras: estos son los horarios y los tramos afectados
El Ministerio continúa las obras en La Bolgachina y El Padrún
El Ministerio de Transportes continúa con las obras de modernización y mejora de la seguridad de los túneles de Ángel Uriel (conocido como el de La Bolgachina) y El Padrún, situados en la autovía A-66 a su paso por Asturias. La actuación cuenta con un presupuesto de 7,26 millones de euros, financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En los próximos días, los trabajos se centrarán en el túnel de Ángel Uriel, ubicado en Oviedo entre los kilómetros 30 y 30,3 de la A-66. Las labores incluyen la colocación de una lámina ignífuga para impermeabilización, la instalación de sistemas de protección contra incendios y comunicaciones, así como la renovación del firme y la señalización.
Para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios, el Ministerio ha programado cortes de calzada en horario nocturno, de domingo a jueves, entre las 22:00 y las 6:00 horas, desde el 19 hasta el 30 de enero. Según se indica, “durante las noches de los viernes y sábados no habrá afectaciones al tráfico”.
Los cortes se realizarán de forma alternativa en cada sentido de circulación, cambiando semanalmente. Durante estos trabajos, el tráfico se desviará por la calzada contraria, utilizando los pasos de mediana existentes, con el fin de mantener la circulación bidireccional.
Además, mientras se actúe en la calzada en sentido León, se cerrará al tráfico el ramal de incorporación desde la carretera O-11, debido a la “escasa distancia entre dicha incorporación y el túnel”.
Como itinerarios alternativos, los vehículos podrán salir hacia la O-12 por la Plaza de Castilla o utilizar la salida a la O-11 en sentido Gijón, para posteriormente cambiar de sentido en el siguiente enlace, en el acceso al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”
- Muere el pasajero de un avión en el Aeropuerto de Asturias: una viajera y sanitarios de una UVI móvil desplazada (el aeródromo ya no tiene ambulancia) intentaron reanimarle
- La familia asturiana Cosmen mantiene su empeño en operar trenes en el Eurotúnel, pese al primer revés
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: 'Era un político ejemplar
- Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM
- Los 850 empleos que Indra ofrecerá en Asturias: los perfiles que demanda (desde ingenieros a estudiantes de FP) y cómo optar a ellos