El cupón de la ONCE que homenajeará a una "ilustre" científica asturiana

La organización pondrá a la venta cinco millones y medio de billetes el próximo 24 de enero

Borja Sánchez, Lucía Viñuelas, Yobanka Cuervo, María Ángeles Gil y Marta Margor (presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Asturias). / Luisma Murias / LNE

Alicia García-Ovies

Oviedo

La científica Margarita Salas ilustrará el cupón de la ONCE del próximo 24 de enero, dentro de la serie “Mujeres con ciencia” que la organización ha puesto en marcha en colaboración con la Real Academia de las Ciencias (RAC). La memoria de la “ilustre” investigadora asturiana se plasmará en cinco millones y medio de billetes que viajarán por toda España, acercando a la sociedad una figura clave en el ámbito científico.

“Es un homenaje que espero sirva para acercar la figura de Margarita a la sociedad y a los estudiantes”, deseó su hija y presidenta de la fundación que lleva su nombre, Lucía Viñuelas, en la presentación del cupón realizada este lunes.

Para el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, resaltó la importancia de este tipo de iniciativas para “dar visibilidad a la ciencia”, especialmente por su “extensión territorial” y por el marco que abre para analizar “cuánto nos queda por conocer y la importancia que tienen los referentes”.

El cupón con la imagen de Margarita Salas. / Luisma Murias / LNE

En este sentido, hizo hincapié en el legado de Salas en el impulso de modalidades STEM y en el desarrollo de políticas de ciencia, cuyo trabajo sigue vivo “gracias a la labor de la Fundación”. “Nos ayudáis a atender dos grandes retos que siguen muy vivos. La primera, la de la brecha de género en titulaciones STEM. No podernos darnos el lujo de desperdiciar talento”, insistió Sánchez. El otro reto es el de cerrar la brecha territorial y “llevar la ciencia a toda Asturias”.

El panorama científico en Asturias

El consejero habló del compromiso del Principado para incorporar talento y auguró que entre los próximos cinco y diez años, el panorama científico de Asturias va a ser “completamente diferente”.

La científica María Ángeles Gil fue la encargada de desglosar la figura de Margarita Salas, aunque lo hizo leyendo unas palabras de Carlos López Otín, quien recordó el día que conoció a la científica en una clase “inolvidable” de una universidad madrileña. “En ese momento entendí que la enseñanza de la ciencia debía mirar al futuro”, afirmó.

Para López Otín, Salas dio ejemplo durante su vida de “rigor y compromiso”. Pero su logro fundamental fue “la unánime admiración y el cariño de quienes fuimos sus alumnos”. “Siempre fue un modelo y un icono”, sentenció.

Por su parte, Yobanka Cuervo, delegada de la ONCE en Asturias, destacó la figura de Salas como “referente para muchos” y “una gran mujer en su campo”: “Nuestra científica más ilustre”.

Minutos de silencio en Asturias por el accidente de tren de Córdoba y la confirmación (por ahora) de la delegada del Gobierno de que no hay víctimas de la región

Multados con 200 euros y pérdida de 6 puntos 3.283 conductores en una semana por usar el móvil: la Guardia Civil extrema la vigilancia sobre los coches asturianos

Deniegan 58.000 euros a una viuda de un asturiano que ocultó una enfermedad al contratar su seguro de vida

El cupón de la ONCE que homenajeará a una "ilustre" científica asturiana

Listas de espera “cronificadas”, falta de especialistas y Urgencias “deshumanizadas” ¿Qué nota pone el Defensor del Paciente a la sanidad asturiana?

Dolor en Asturias por el trágico accidente ferroviario de Córdoba: "Son noticias que estremecen", dice Barbón

Obras en dos de los túneles más transitados de Asturias: habrá cortes desde este lunes y durarán dos semanas

Los expertos desmontan el mito de no apagar la calefacción para ahorrar energía: "Aunque salgas 5 minutos a por el pan, hay que desconectarla"
