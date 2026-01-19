Despiden a la trabajadora de un supermercado por dejar trozos de guante dentro de envasados de tacos de jamón en Asturias
El Tribunal Superior de Justicia avala su despido por "reiterados fallos en la seguridad alimentaria"
Llegaba tarde, ponía en peligro la seguridad alimentaria de los clientes y dejaba la caja vacía. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias acaba de avalar el despido de la trabajadora de un supermercado con presencia en Asturias a la que se acusaba de varios incumplimientos. De esta manera los magistrados del tribunal asturiano hacen suyos los argumentos que expresaba la cadena y con los que acudió a los tribunales para quejarse por la indemnización que habían impuesto los jueces de primera instancia.
Los hechos tuvieron lugar el pasado año. En un primer momento el juzgado de lo Social de Mieres había impuesto a la empresa el pago de una indemnización de más de 31.000 euros al considerar improcedente el despido. Pero los magistrados del TSJA no han mostrado el mismo criterio y le han dado la razón a la empresa. Los hechos ahora juzgados tuvieron lugar entre febrero y julio de 2024. Fue entonces cuando la trabajadora, con más de 14 años de antigüedad en la casa, cometió los errores que llevaron a su despido. Por aquel entonces ella desempeñaba tareas de reposición, caja, limpieza y charcutería.
Según se puede leer en el relato de hechos probados de la sentencia "en varias ocasiones aparecieron restos de guantes de látex en envases de tacos de jamón". Se pusieron por tanto a la venta productos mal conservados "o con restos de pelos". Tampoco se retiraron artículos en su fecha de caducidad. La empleada fue objeto de varias advertencias y amonestaciones que no fueron impugnadas. El TSJA considera que las conductas acreditadas encajan en faltas muy graves.
Los jueces subrayan que no es determinante la existencia de un perjuicio económico concreto "sino la reiteración de los incumplimientos pese a las sanciones previas". Todo ello, según los tribunales, llevó a una quiebra "de la confianza" necesaria en una relación laboral. El fallo, por tanto, considera que el despido fue procedente.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”
- Muere el pasajero de un avión en el Aeropuerto de Asturias: una viajera y sanitarios de una UVI móvil desplazada (el aeródromo ya no tiene ambulancia) intentaron reanimarle
- La familia asturiana Cosmen mantiene su empeño en operar trenes en el Eurotúnel, pese al primer revés
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: 'Era un político ejemplar
- Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM
- Los 850 empleos que Indra ofrecerá en Asturias: los perfiles que demanda (desde ingenieros a estudiantes de FP) y cómo optar a ellos