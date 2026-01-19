Después de la V-16 llega la baliza v-27: las claves que deben conocer los asturianos sobre esta nueva medida de seguridad de la DGT de funcionamiento o coste

La baliza V-16 ha dado mucho de que hablar desde el anunció de su obligatoriedad a partir del pasado 1 de enero hasta su puesta en marcha. Comprarla, posibles multas... "En estos momentos si tú paras por una avería, un incidente tal igual y no la colocas, te van a denunciar porque es obligatorio según la ley", ha indicado a Europa Press el jefe de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro,, al ser preguntado sobre cuándo terminará el plazo dado a los conductores antes de proceder a la imposición de multas por no utilizarla, pese a ser obligatoria desde el 1 de enero.

Se ha hablado largo y tendido sobre la baliza-V16 y de toda la polémica que ha generado su compra y su futuro uso. Pero el Real Decreto 159/2021 , publicado en el BOE el 17 de marzo de 2021, introduce nuevas señales de tráfico vinculadas a la conectividad digital de los vehículos. En este documento también menciona el denominado "triángulo virtual" o baliza V-27. ¿de qué se trata? La V-27 es una señal de advertencia de peligro digital, no física. Consiste en un aviso que aparece en el sistema de información del vehículo (pantalla o cuadro de instrumentos) cuando existe un peligro en la vía, como un vehículo detenido por avería o accidente.

La señal no se coloca manualmente en la carretera y se muestra automáticamente en los vehículos conectados cuando: otro vehículo, un operador de tráfico o un sistema autorizado comunica la existencia de un peligro a la plataforma de tráfico. El aviso se transmite a través de los sistemas telemáticos conectados al Punto de Acceso Nacional de Información de Tráfico y Movilidad. Entonces, ¿quién puede verla? Solo los vehículos que dispongan de sistemas de conectividad compatibles. No es obligatoria para los conductores ni para los vehículos que no estén conectados.

El objetivo de la V-27 es mejorar la seguridad vial, permitiendo que los conductores reciban avisos de peligro antes de llegar al punto conflictivo, no tengan que depender únicamente de señales físicas en la carretera. Hay que destacar que la V-27 no sustituye a la baliza V-16. La V-16 es una baliza física luminosa, que sí será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026.

Así es el mapa de las balizas

Si ya muchos conductores españoles estaban en contra de las balizas V-16, que sustituyeron a los tradicionales triángulos el pasado 1 de enero, el rechazo va a más. No es solo un "saca dineros", según el testimonio de los usuarios, sino que además supone un riesgo para la seguridad de los ciudadanos. Y esto último lo alertan los propios guardias civiles.

A través de la asociación JUCIL, los guardias civiles consideran que el nuevo sistema de balizas "no solo está comprometiendo la seguridad vial, sino también la seguridad ciudadana

El mapa de las balizas / mapabalizasv16.es

El mapa, al que se puede acceder a través de este enlace, muestra a cualquier usuario la ubicación exacta del vehículo: carretera, punto kilométrico, sentido del tráfico, localidad... Esta información, que puede ser útil para la conducción, es un arma de doble filo. Como alerta JUCIL, la herramienta abre oportunidades a los cacos, tanto para el robo de vehículos como de pertenencias, aprovechando "la situación de aislamiento y vulnerabilidad" en la que quedan los conductores, especialmente cuando se tratan de carreteras secundarias.

Como solución, la asociación de guardias civiles piden que la señal no sea visible a escala nacional y que se muestre en un radio de dos o tres kilómetros, de forma que no resulte accesible a quienes circulan fuera de la zona donde está el vehículo parado.