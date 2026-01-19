Diagnóstico, acompañamiento y experiencias auténticas: la hoja de ruta para el turismo rural asturiano

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, y el presidente de la Asociación de Alojamientos Rurales de Asturias (ARCA), Jaime García, firmaron este lunes un convenio de colaboración para el desarrollo del proyecto “Rural en Beta”, una iniciativa que busca repensar el futuro del turismo rural asturiano desde una perspectiva empresarial, territorial y humana.

El acuerdo se ha rubricado en las instalaciones camerales de Oviedo y permitirá a ambas entidades trabajar de forma conjunta en un proyecto que será presentado mañana mismo al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con el objetivo de optar a financiación estatal.

Según ha señalado Paniceres, el turismo rural asturiano “necesita actualizarse para seguir siendo competitivo sin perder su esencia”. “Tiene futuro, pero ese futuro hay que construirlo, adaptarlo y gestionarlo desde ahora”, ha defendido el presidente de la Cámara, quien ha recordado que Asturias fue pionera en este modelo turístico con la apertura en 1986 de La Rectoral de Taramundi.

El proyecto se centra en los 49 municipios asturianos con menos de 5.000 habitantes, donde se concentra casi la mitad de las plazas de turismo rural de la región. En estos concejos operan alrededor de 808 empresas, en su mayoría de carácter familiar y muchas de ellas lideradas por mujeres, que sostienen actividad económica en territorios con escasas alternativas laborales.

Actualmente, Asturias cuenta con cerca de 2.000 alojamientos rurales, una de las redes más amplias de España. Sin embargo, pese al crecimiento del turismo en general, el peso del alojamiento rural ha descendido en la última década. “Esto nos obliga a hacernos preguntas incómodas, pero necesarias: si estamos adaptándonos al nuevo cliente, si estamos preparados para el relevo generacional o si sabemos competir en un entorno cada vez más cambiante”, ha advertido Paniceres.

El convenio incluye también acciones de información, asesoramiento y acompañamiento a las empresas de alojamiento rural en Asturias, con el fin de reforzar su viabilidad y competitividad.

Tres líneas de actuación

“Rural en Beta” se estructura en tres grandes líneas de trabajo. La primera consiste en un análisis en profundidad del sector, que permita conocer la situación económica de los negocios rurales, su grado de digitalización y, especialmente, su horizonte de relevo generacional.

La segunda línea contempla un plan de formación, acompañamiento y consultoría dirigido a empresarios y emprendedores, centrado en ámbitos como la comercialización, la digitalización, la sostenibilidad, las finanzas y la innovación. El objetivo es que cada participante cuente con un plan realista de futuro, ya sea orientado al crecimiento, la transformación o la sucesión empresarial.

La tercera apuesta por la creación de producto turístico desde el propio territorio, incorporando el conocimiento y la experiencia de las personas senior de los municipios en ámbitos como la agricultura, la ganadería, la artesanía o los saberes tradicionales. “Hoy el visitante busca conexión, identidad y verdad, y eso en Asturias lo tenemos de sobra”, ha subrayado Paniceres.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Alojamientos Rurales de Asturias (ARCA), Jaime García, subrayó la necesidad de ofrecer "alojamientos que lleven aparejadas experiencias y en ese sentido este proyecto es muy bueno", aseguró.

Respuesta al reto demográfico

El presidente de la Cámara ha destacado que este convenio con ARCA representa una apuesta por una forma de trabajo basada en la cooperación, el pragmatismo y la visión a largo plazo. “El reto demográfico no se resuelve solo con políticas públicas, sino con empresas viables, actividad económica sostenible y proyectos que generen ingresos y autoestima en el territorio. Este acuerdo va exactamente en esa dirección”, ha concluido.