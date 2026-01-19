Doce aspirantes optan a dirigir la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (FINBA)

En torno a una docena de candidatos optan dirigir la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (FINBA), según ha podido saber este periódico. El plazo de presentación de solicitudes concluyó el pasado lunes. El patronato de la institución tiene previsto realizar el nombramiento en un periodo aproximado de dos semanas.

La persona elegida sustituirá a Faustino Blanco, quien dejó el cargo el último día de 2025 tras cinco años en el puesto. El director de la FINBA es nombrado por el patronato de la Fundación, del que forman parte representantes de las empresas privadas e instituciones públicas que constituyen la entidad. Para realizar esta selección ha sido designada una comisión que deberá elevar al patronato una terna de aspirantes.

En los próximos días serán entrevistados los candidatos con más opciones. Las identidades de los mismos no han trascendido, pero todas las fuentes consultadas dan por sentado que una de las aspirantes con más posibilidades es Celia Gómez, actual directora general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, quien entre 2012 y 2014 fue gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), cargo del que fue destituida precisamente por Faustino Blanco, entonces consejero de Sanidad.

Celia Gómez es licenciada en Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo y tiene un máster en Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias (Universidad de Granada y Escuela Andaluza de Salud Pública). Asimismo, es experta en Salud Pública y Género por la Escuela Nacional de Sanidad. Antes de dirigir el Sespa fue directora general de Planificación e Innovación Sanitaria y directora general de Planificación y Financiación, ambas en la Consejería de Salud la Junta de Andalucía (2008-2012); y después de su paso por Asturias fue directora general de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud y gerente del Servicio Cántabro de Salud.

Entre los requisitos exigidos en la convocatoria para dirigir la FINBA figura una titulación superior en cualquiera de estas áreas: Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales, Ingenierías o Ciencias de la Salud. Asimismo, se pide "experiencia en puestos de dirección o gestión en entidades del sector público o privado, preferentemente en el ámbito biosanitario, con capacidad de gestión de equipos, financiera, y de procesos".

La convocatoria no especifica la remuneración del cargo. Sí se concreta que se trata de un contrato laboral especial de personal de alta dirección, "con una duración inicial de tres años y posibilidad de prórroga/s". Y se indica que la retribución "se establecerá atendiendo al perfil profesional y a la experiencia aportada por la persona candidata".