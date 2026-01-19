Dolor en Asturias por el trágico accidente ferroviario de Córdoba: "Son noticias que estremecen", dice Barbón

Las muestras de consternación, dolor y condolencias se han sucedido desde Asturias tras el trágico accidente ferroviario en Adamuz, provincia de Córdoba.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha señalado que las noticias sobre el siniestro “estremecen”. “Mi corazón está con las familias de las personas fallecidas y con las personas heridas, a las que deseo que se recuperen”, ha señalado el presidente asturiano, que ha expresado su reconocimiento a todos los que han trabajado “para intentar salvar el mayor número de personas y recuperar los cuerpos de las personas fallecidas”. “Asturias suma su dolor al dolor de Córdoba y de toda España. Descansen en Paz”, ha añadido.

También Álvaro Queipo, presidente del PP asturiano, ha sido uno de los primeros en expresar su dolor: se ha mostrado “consternado por las informaciones sobre el grave accidente ferroviario en Adamuz” y ha trasladado “todo el apoyo a los equipos de emergencias que están volcados y todo el calor y ánimo a los afectados y sus familias”. “Desgraciadamente ya se han confirmado fallecidos. Mi más sentido pésame a sus familias”, ha dicho en un mensaje remitido poco después de conocerse la noticia.

Se ha transmitido el dolor y apoyo desde Vox Asturias, lamentando “profundamente el trágico accidente”. También ha expresado las condolencias la Fiscalía de Asturias. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha señalado que desde Asturias se siguen “con profunda conmoción las noticias del trágico accidente de tren en Adamuz (Córdoba)”, por lo que ha trasladado el cariño, apoyo y solidaridad: “Mucha fuerza en estos momentos tan dolorosos”.