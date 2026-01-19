Los expertos desmontan el mito de no apagar la calefacción para ahorrar energía: "Aunque salgas 5 minutos a por el pan, hay que desconectarla"

Es época de frío. Sin ir más lejos, Asturias ha registrado este lunes una mínima de 6 grados bajo cero en Vega de Urriellu, en los Picos de Europa, según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Se trata de la sexta temperatura más baja de toda España.

Con este ambiente tan gélido, la duda siempre es la misma: ¿Es mejor apagar la calefacción o dejarla encendida todo el día? Existe el mito de que se ahorra más energía dejando la calefacción conectada todo el tiempo, ya que supuestamente, al apagarla, la vivienda se enfría y se necesita un tiempo para alcanzar la temperatura deseada. Pero es eso: un mito. Los expertos son muy claros al respecto: "Aunque salgas cinco minutos a comprar el pan, merece la pena apagar la calefacción. Es indiscutible de que ahorras energía, está demostrado matemáticamente".

Un gasto energético "continuo"

Así lo defiende por ejemplo el ingeniero industrial y experto en energía Jorge Morales de Labra, que participó hace unos días en "La Tarde" de la Cope. Desde esos micrófonos, el especialista explicó que dejar encendida la calefacción, incluso a baja temperatura, supone un gasto energético continuo y superior al pico de consumo necesario para calentar la casa de nuevo.

Termostatos digitales

Como solución recomienda instalar válvulas termostáticas digitales y telecontroladores que permitan programar el encendido poco antes de llegar a casa. En este sentido, Jorge Morales aconseja poner el tesmostato a 21 grados, ya que "por cada grado que se baje, supone un ahorro de media del 7%".

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la creencia popular que dice que, si apagas, terminas gastando más al tener que recuperar la temperatura "no es del todo cierto". "Lo normal es que se ahorre más al quitarla", apunta. Y así lo demuestra.

¿Y si bajamos la temperatura por la noche?

"Si estás buscando soluciones para reducir tu factura de calefacción, ten en cuenta que bajar la temperatura por la noche y durante las ausencias es interesante para ahorrar energía sin comprometer el confort, pero el máximo ahorro se consigue si la apagas", dicen.

"Imagina que vives en un edificio de cierta antigüedad con un nivel de aislamiento intermedio y que la temperatura exterior es de 5 ºC. Si calientas tu casa a 21°C durante el día y bajas el termostato por la noche a 16°C durante 9 horas, ahorrarás un 8% en tu consumo de calefacción. La cantidad de energía necesaria para recuperar la temperatura establecida para el día es menor que la que gastarías teniéndola a 21 ºC toda la noche o cuando sales. Este ahorro puede variar según las temperaturas en el exterior y la que fijes en tu casa", abundan.

Ahorros de casi el 70%

Pero el ahorro de calefacción podría aumentar mucho más si directamente apagamos la calefacción. "Si la apagas por la noche completamente, el ahorro podría llegar al 67%. Eso sí, la casa estaría fría al levantarse, por lo que si hay personas mayores o niños pequeños lo recomendable es encender la calefacción al menos una hora antes de que ellos se levanten y no apagarla por completo. Los termostatos inteligentes son una herramienta muy útil para programar los encendidos y apagados", aseguran.