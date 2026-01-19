El facultativo de la mina de Cerredo sigue como secretario del Colegio de Ingenieros Técnicos, pero despojado de funciones

El ingeniero técnico de Minas José Fernández Casillas, que ejercía como facultativo de la mina de Cerredo en la que murieron cinco trabajadores cuando presuntamente extraían carbón ilegalmente, continúa como secretario electo del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Minas y Energía, según afirmó ante la comisión parlamentaria sobre el accidente su decano, José Augusto Suárez.

Augusto Suárez afirmó que, aunque Casillas no presentó su dimisión y es un cargo electo, sus funciones las desempeña desde el accidente un vicesecretario aprobado por el Colegio.

Suárez precisó que adoptaron esta medida «para que el colegio siguiera funcionando» tras el accidente de la mina de Cerredo y ante la «circunstancia» personal del secretario. No obstante, desde el colegio se le planteó su renuncia, «por la incomodidad que significa para el colegio» y «preservando su presunción de inocencia», pero se negó a dejar el cargo.

Añadió el decano que al tratarse de un cargo electo, el Colegio no puede aún forzar su salida, aunque ya no desempeña tareas.

Respecto a que el propio Casillas firmase electrónicamente el visado de uno de los proyectos de la mina de la que ejercía como ingeniero, explicó que dado que el sello digital aparecía asociado al «responsable» (el secretario), afirmó que el Colegio acordó el pasado 29 de diciembre un nuevo reglamento en el que se establece, entre otras cuestiones, que si un miembro de la Junta visa un trabajo, el sello digital que figure será el de otro miembro, evitando así la apariencia de conflicto.

El decano indicó que cualquier proyecto visado debe acreditar seguro de responsabilidad civil y que la responsabilidad técnica del contenido corresponde al proyectista, no al Colegio.

Además, reiteró su rechazo a las declaraciones expresadas en la comisión por el que fuera vicesecretario también del Colegio, Aníbal Seminario García, quien afirmó que el visado que expide el Colegio "es un 'sacadinero' nada más". Tras la polémica por esa declaración, Seminario dimitió de su cargo.