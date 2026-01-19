La Guardia Civil lleva a escena en Llanes a sus “héroes de cuatro patas”: la "patrulla canina" que triunfa en el cine

La Academia del Cine Asturiano celebrará en Llanes, los días 24 y 25 de enero, las III Jornadas del Cine Asturiano, un programa divulgativo y gratuito que combina mesas sobre rodajes, bienestar animal en el audiovisual y la colaboración entre cine y fuerzas de seguridad con una exhibición del Servicio Cinológico de la Guardia Civil y del GEDEX como gran atractivo de la cita.

Uno de los principales atractivos será la demostración “Patrullas de Cine: Héroes de cuatro patas en acción”, prevista para el sábado 24 a las 17:30 horas, frente a la Casa Municipal de Cultura, con traslado previsto al colegio Peña Tú en caso de lluvia. La exhibición incluye ejercicios reales de búsqueda, rescate y detección, tal y como operan las unidades en intervenciones sobre el terreno y como ese adiestramiento facilita su participación en rodajes de ficción. Asistirán efectivos del Servicio Cinológico y del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX), con explicaciones técnicas sobre coordinación en escenarios reales.

El cartel canino lo integran Blue, border collie especializado en seguridad y rescate; Truco, pastor belga malinois entrenado en detección de drogas; y Ra, pastor alemán experto en detección de explosivos, que realizarán demostraciones junto a sus guías para ilustrar procedimientos habituales y su traslación al lenguaje cinematográfico.

Las jornadas, organizadas con el apoyo del Ayuntamiento de Llanes y la Caja Rural de Asturias, buscan ser un punto de encuentro entre el sector audiovisual y la ciudadanía, para acercar el cine hecho en Asturias a distintos públicos. El sábado habrá una intervención de la presidenta de la Academia del Cine Asturiano, Graciela Mier, y continuará con presentaciones y charlas centradas en la logística de rodaje en el Principado, los protocolos de colaboración entre equipos de filmación y fuerzas del orden, y la protección y bienestar animal durante la producción. Esta última sesión, programada a las 16:30, incluye la entrega de chapas conmemorativas para los asistentes.

La programación del domingo prolonga el enfoque formativo con una intervención de la directora Carlota Nelson, dedicada al proceso creativo de la fotógrafa Cristina García Rodero, y una charla titulada “Cara y Cruz de la interpretación. ¿Desde dónde se actúa?”, a cargo de Luis Vigil, director artístico de artes escénicas en la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo. La entrada es libre hasta completar aforo.