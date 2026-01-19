Ni Iberdrola ni Endesa ni Edp: las compañías con las tarifas eléctricas más baratas del país, según la OCU
La Organización de Consumidores advierte que la táctica de las comercializadores es poner precios atractivos por kWh consumidos "mientras suben muchísimo el precio del término potencia, que es el que pagamos todos los meses"
Ni Iberdrola ni Endesa ni Naturgy ni Edp... Ni ninguna de las compañías eléctricas más conocidas. Las tarifas más baratas las ofrecen Visalia, Energía Nufri y Octopus, según un estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que advierte que las comercializadores utilizan "la táctica de dar publicidad a unos precios por kWh consumido atractivos, mientras suben muchísimo el precio del término potencia, que es un concepto por el que vas a pagar todos los meses, consumas o no".
Visalia
Esta comercializadora, según la OCU, lleva varios meses ofreciendo un precio fijo las 24 horas muy atractivo y, al contrario que otras compañías, recientemente ha decidido bajarlo aún más para nuevas contrataciones. "Aunque el término de potencia para el horario valle es caro, se compensa con el del otro periodo (punta-llano) y resulta mejor que las tarifas de otras compañías. Destaca por ofrecer un precio por kWh consumido muy bajo, que se mantendrá fijo durante 12 meses y que es válido durante todo el día", explican.
En concreto, la tarifa por kW es de 20 euros al año tanto en horario punta-llano como en horario valle. De esta forma, el precio por kW consumidos 24 horas es de 0,1041 €/kWh.
Energía Nufri
Esta compañía, describe en su estudio la OCU, "esconde sus tarifas más interesantes en un espacio web oculto, igual que hacen otras empresas del sector". En esta ocasión, "destacamos la tarifa Flex que ofrece buenos precios en los tres tramos horarios y especialmente en horario valle, aunque solo está disponible para hogares con consumos bajos o medios en relación a la potencia contratada".
Estas son las restricciones que aplica: el consumo anual no podrá superar los 8000 kWh al año y, además, la ratio entre consumo anual (en MWh) y la potencia no podrá superar el valor 0,75. Por ejemplo, con una potencia contratada de 3,3 kW, tu consumo histórico anual debe ser inferior a los 2.475 kWh (3,3 * 0,75) para poder contratarla.
Con todo, el precio en horario punta-llano es de 33,73€/kW/año (0,092412 €/kW/día) y en horario valle de 16,9 €/kW/año (0,046295 €/kW/día).
Octopus
Esta comercializadora ha lanzado una tarifa especial denominada Sun Club. Según explica la Organización de Consumidores y Usuarios, se trata de una tarifa con precio fijo las 24 horas (ligeramente superior a su tarifa normal), pero que promociona el consumo en horario de 12 a 18 horas, con una bonificación del 45% del importe consumido en esa franja horaria.
Esa bonificación no se aplica directamente en la factura, sino que se acumula en forma de crédito para ser descontado en las siguientes facturas, pero sobre el importe final, impuestos incluidos. "Por lo tanto el efecto no equivale a tener una tarifa con un descuento del 45% en ese tramo horario, sino un descuento algo inferior (±0,08 €/kWh). Puntualmente Octopus puede incrementar el descuento en determinadas horas que anuncian en su canal de Whatsapp", apuntan.
Las tarifas de Octopus son en horario punta-llano de 34,68€/kW/año (0,095 €/kW/día) y en horario valle de 9,86 €/kW/año (0,046295 €/kW/día). Con todo el precio por cada kWh consumido 24 horas es de 0,127 €/kWh (con una bonificación por el valor del 45% del consumo realizado en horario de 12 a 18 horas).
