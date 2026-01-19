El inesperado susto en la nómina de los trabajadores que van a tener este enero: así afecta a los asturianos el mecanismo para fortalecer pensiones que durará hasta 2033

Quedan unos pocos días para que finalice enero y los trabajadores reciben su nómina. Pero, eso sí, quizá noten que han cobrado de menos y la 'culpa' la tiene el MEI. EL Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), es un recargo en las cotizaciones a la Seguridad Social destinado a fortalecer el Fondo de Reserva —conocido como la "hucha de las pensiones"— y que supondrá una reducción de hasta 95 euros anuales en el salario de quienes coticen por la base máxima proyectada. Pero ojo, que este ajuste viene con matices.

"En principio, la cotización del impuesto MEI se mantendrá hasta 2032. Llegado ese año, y solo si se cumple el objetivo (se prevé que se recauden, de media, entre 2.000 y 3.000 millones de euros al año), se revisará y se analizará la necesidad de continuar con él (hasta 2050) o eliminarlo·, explican desde BBVA. El impuesto MEI, y su cotización, afecta a los trabajadores por cuenta ajena y propia.

La manera en la que se “distribuye” el pago del impuesto MEI (de este 2026), en el caso de los asalariados, es de 0,75% para la empresa y de 0,15% para el trabajador (lo que supone, en total, un 0,9%). Esto significa que, y ponemos un ejemplo, si se cobran 1.200 euros/mes, 1,8 euros se le retiran al trabajador y 9 euros a la empresa. "Esto no cotiza para nada para ti. Es un mecanismo equivalente al generacional. Le servirá a otras generaciones y lo que hace es que de tu sueldo bruto te van a quitar a ti o te empezaron a quitar en 2023 un 0,10% y a la empresa un 0,50", cuenta José Ramón López, asesor fiscal quien en su perfil de Instagram ha compartido un vídeo explicando cómo puede afectarte esta medida.

"Y esto va a ir creciendo a lo largo de los años, y en 2023 se va a situar en que al trabajador le van a quitar un 0,15 de su nómina y a la empresa le van a quitar un 0,75. O sea, que a quién más afectas a la empresa, al trabajador le quitarán dos, tres, cuatro euros, quizá algo más como mucho, en vuestra nómina", indica. El impuesto MEI, al tratarse de una “deducción” que se realiza en la nómina, se encuentra en el apartado de ‘deducciones’, es decir, en el “emplazamiento” en el que se indican las aportaciones que realiza el trabajador, en concepto de cotización, a la Seguridad Social.