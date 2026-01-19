Leticia González Blanco, nueva presidenta de la Sociedad de Psiquiatría

Leticia González Blanco (Gijón, 1987) es la nueva presidenta de la Sociedad Asturiana de Psiquiatría (SAP), cargo en el que sustituye a Luis Jiménez Treviño. La doctora González Blanco es especialista en Psiquiatría, doctora en Medicina y profesora titular vinculada de la Universidad de Oviedo. Asimismo, codirige el grupo de investigación en psiquiatría del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA).

La nueva junta directiva la completan Julia Rodríguez (vicepresidenta), Raquel Gómez (tesorera), Gonzalo Paniagua (secretario) y, como vocales, Almudena Portilla, Sergio Romero, Jennifer Fernández, Paula Mendívil y Aroa Riesgo.