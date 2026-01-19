Leticia González Blanco, nueva presidenta de la Sociedad de Psiquiatría
P. Á.
Oviedo
Leticia González Blanco (Gijón, 1987) es la nueva presidenta de la Sociedad Asturiana de Psiquiatría (SAP), cargo en el que sustituye a Luis Jiménez Treviño. La doctora González Blanco es especialista en Psiquiatría, doctora en Medicina y profesora titular vinculada de la Universidad de Oviedo. Asimismo, codirige el grupo de investigación en psiquiatría del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA).
La nueva junta directiva la completan Julia Rodríguez (vicepresidenta), Raquel Gómez (tesorera), Gonzalo Paniagua (secretario) y, como vocales, Almudena Portilla, Sergio Romero, Jennifer Fernández, Paula Mendívil y Aroa Riesgo.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”
- Muere el pasajero de un avión en el Aeropuerto de Asturias: una viajera y sanitarios de una UVI móvil desplazada (el aeródromo ya no tiene ambulancia) intentaron reanimarle
- La familia asturiana Cosmen mantiene su empeño en operar trenes en el Eurotúnel, pese al primer revés
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: 'Era un político ejemplar
- Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM
- Los 850 empleos que Indra ofrecerá en Asturias: los perfiles que demanda (desde ingenieros a estudiantes de FP) y cómo optar a ellos