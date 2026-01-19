Villaverde ficha como vicerrectora de Extensión Universitaria a una filóloga que fue directora del Instituto Cervantes en Harvard

La catedrática de Filología Inglesa, Marta Mateo será la nueva vicerrectora de Extensión Universitario y Proyección Cultural, sustituyendo a María Pilar García Cuetos, quien estuvo al frente del vicerrectorado durante los últimos cuatro años. El acto institucional de toma de posesión tendrá lugar este viernes en el Paraninfo del Edificio Histórico.

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde explicó que el relevo se enmarca en una reorganización del equipo de gobierno, propia de la evolución del proyecto institucional, para afrontar con nuevas perspectivas los retos del vicerrectorado en esta fase de su mandato como rector. El rector ha tenido palabras de agradecimiento hacia García Cuetos y hacia el trabajo liderado por ella en los últimos años, del que ha destacado la consolidación de programas como La Casa Abierta, Cultura Cercana, el Festival Universitario de Música musicUO o las cátedras de Extensión Universitaria.

El máximo responsable de la institución académica señaló también, en referencia a la nueva vicerrectora, que aúna un bagaje de “gran experiencia, capacidad de gestión y un talento enorme” que facilitará el cumplimiento de los objetivos del equipo rectoral para el resto del mandato.

Marta Mateo, por su parte, subrayó que es un “honor incorporarme al equipo de gobierno de la Universidad de Oviedo y hacerlo, además, en un ámbito tan cercano a la sociedad como es la extensión universitaria, que es, además, donde más se puede desarrollar nuestra creatividad”. “Llego con mucha ilusión y con la voluntad de trabajar junto a la comunidad universitaria, escuchando y aprendiendo, para seguir fortaleciendo el vínculo entre la universidad y su entorno y contribuir a que la actividad cultural y social de la institución siga siendo un espacio de encuentro abierto y plural”, añadió.

Trayectoria profesional

Marta Mateo, comenzó su carrera docente como profesora de español en la Universidad de Bath, en Reino Unido, incorporándose después a la Universidad de Oviedo, donde ha desarrollado su carrera académica durante más de treinta y cinco años, exceptuando el reciente periodo (2019-2024) en que ocupó el puesto de directora ejecutiva del centro del Instituto Cervantes en la Universidad de Havard. Ha sido también profesora e investigadora visitante en prestigiosas universidades extranjeras de Bélgica, Brasil, Canadá, y muy especialmente, del Reino Unido y EEUU.

Mateo ha centrado su investigación en el campo de los estudios de traducción en el ámbito de las lenguas inglesa y española y cuenta con cinco sexenios de investigación reconocidos por la CNEAI. Ha sido invitada con frecuencia a participar en congresos nacionales e internacionales y ha publicado en las más relevantes revistas indexadas de traducción, como The Translator, Meta, Linguistica Antwerpiensia, Target o Perspectives, así como en volúmenes a cargo de prestigiosas editoriales como Routledge, John Benjamins, Continuum, o Iberoamericana/Vervuert.

El interés por la traducción de la nueva vicerrectora ha abarcado también la práctica profesional, con la producción de versiones inglesas tanto de obras académicas como literarias, entre las que destaca La expedición de Humphry Clinker, del escritor escocés del siglo XVIII Tobias Smollett, que le valió el Premio de Traducción 2013 de la Asociación Española de Estudios Anglo-norteamericanos (AEDEAN).

También se ha implicado activamente en la gestión académica. En la Universidad de Oviedo, fue directora de Área de Relaciones Europeas y Norteamericanas en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales (1996–1998) y directora de La Casa de las Lenguas cuando este centro echó a andar (2009–2013). También fue responsable de Materia y Coordinación de Inglés en las Pruebas de Aptitud Universitaria durante varios años, y coordinó el diseño curricular del Mínor de Traducción en la Facultad de Filosofía y Letras. Ha colaborado asimismo en gestión relacionada con la investigación, a nivel nacional e internacional, como miembro del comité de Expertos Evaluadores de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), miembro del Executive Board de la European Society of Translation, coordinadora del Panel de Estudios de Traducción de AEDEAN, o Associate Editor de Perspectives. Studies in Translatology.