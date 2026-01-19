Minutos de silencio en Asturias por el accidente de tren de Córdoba y la confirmación (por ahora) de la delegada del Gobierno de que no hay víctimas de la región
"Hay que saber lo que ha pasado, pero la alta velocidad es un medio seguro", recalca Adriana Lastra
La delegada de gobierno de Asturias, Adriana Lastra, señaló este lunes que por el momento no se tiene constancia de que haya algún asturiano entre las víctimas mortales y los heridos del accidente ferroviario a la altura del apeadero cordobés de Adamuz que se ha producido este domingo. Tras el minuto de silencio que se convocó en la plaza de España de Oviedo, Lastra recalcó que todavía se están cotejando los datos pero por ahora en las listas no figuran pasajeros del Principado.
Tanto la delegada como la vicepresidenta del Gobierno, Gimena Llamedo, quisieron mostrar la solidaridad y el afecto del Gobierno de Asturias con las víctimas, sus familias y con todo el pueblo de Andalucía. "El presidente del Gobierno y el ministro de Transportes se están desplazando hasta el lugar del accidente y serán ellos los que confirmen los días de luto que se van a decretar", explicó Lastra.
"Es uno de los accidentes ferroviarios más graves que hemos tenido y ahora es el momento de acompañar a las familias", aseveró la delegada antes de pedir prudencia por las declaraciones sobre las causas del accidente y agradecer el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. "Tanto Óscar Puente como los expertos coinciden en que se trata de un siniestro muy extraño y hay que esperar a que avancen las investigaciones para saber lo que ha pasado". Adriana Lastra también quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a los viajeros. "Es un medio seguro, somos el segundo país con más kilómetros de alta velocidad, insisto en que que ahora lo que nos toca es ponernos a disposición de las familias".
Oviedo
En Oviedo, representantes de todos los grupos que forman el Ayuntamiento estuvieron presentes en un sentido minuto de silencio que arrancó a las doce de la mañana con el sonido de las campanas de la Catedral. Decenas de personas, que pasaban por allí en ese momento, se sumaron al homenaje a las víctimas. Alfredo Canteli, alcalde de la capital del Principado, se encargó de iniciar un aplauso, que se alargó durante unos veinte segundos, con el que los allí presentes dieron por cerrado el tributo.
Gijón
Gijón también se ha sumado al dolor por las víctimas del grave accidente ferroviario de Córdoba con un minuto de silencio en la plaza Mayor. Un acto bajo la lluvia a las puertas de la Casa Consistorial encabezado por la Alcaldesa, Carmen Moriyón, y con la participación de ediles y portavoces de PSOE, Foro, PP, Vox IU y Podemos. Todos los partidos con representación en la Corporación gijonesa.
