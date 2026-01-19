Multado con 200 euros por no llevar la señal V-10 (diferente a la baliza V-16) mientras viaja con niños: la guardia Civil intensifica controle esta semana, que también afectan a conductores asturianos

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil intensificarán entre este lunes y el viernes la vigilancia de vehículos de transporte escolar en el marco de una nueva campaña especial de la Dirección General de Tráfico (DGT), a la que se sumarán policías locales de municipios que decidan unirse.

Esta campaña se inscribe en la relevancia que la seguridad vial tiene en el transporte de viajeros, con más trascendencia el vinculado al ámbito escolar, con el que cada mañana se desplazan más de 630.000 menores, según la Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra).

Los agentes vigilarán especialmente que los conductores circulan a la velocidad permitida y no usan el teléfono móvil u otros aparatos que supongan distracción al volante, ya que los siniestros más habituales en los que hay autobuses escolares implicados están causados por circular a una velocidad inadecuada o por distracciones.

También realizarán controles de alcohol y otras drogas a los conductores y prestarán una especial atención al uso de los cinturones de seguridad en los autobuses escolares que los lleven instalados.

Tanto los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil como las policías locales de los municipios que decidan sumarse a la campaña intensificarán las inspecciones sobre estos vehículos, comprobando que las autorizaciones y documentos que deben tener son los correctos para la prestación del servicio.

Además, verificarán que las condiciones técnicas y los elementos de seguridad del vehículo sean los que exige la normativa, y los requisitos especiales que debe cumplir el conductor, como el permiso de conducción o los tiempos de conducción y descanso. La guía 'Al cole siempre seguros', de la DGT, señala que el 90% de los siniestros de tráfico con niños que se producen en relación con el transporte escolar al colegio se producen en el momento de subir o bajar del vehículo o justo en los instantes inmediatos y, en muchos casos, se trata de atropellos causados por una distracción.

También menciona que una gran parte de esos siniestros con lesiones graves están relacionados con la ausencia del uso adecuado de los cinturones de seguridad.

Por todo ello, ofrece recomendaciones a los padres y/o tutores con el fin de prevenirlos. Además de ser conscientes de que su comportamiento será imitado por sus hijos, deberán comprobar la seguridad de los autobuses de transporte escolar, pedir la contratación de autocares con cinturones de seguridad y comprobar que se cumple la reglamentación.

Durante la misma campaña del pasado 2025, se constató que tan solo en 11 de los vehículos que disponían de estos sistemas de retención no se hacía uso de ellos por presentar anomalías en su funcionamiento.

Gracias a la campaña también fueron detectados 3 conductores de transporte escolar que dieron positivo en los controles preventivos por los agentes y a 6 que lo hicieron a otras drogas. Además, 5 fueron sancionados por incumplir los límites de velocidad establecidos. En lo que se refiere a la señalización obligatoria que este tipo de vehículos deben llevar, 136 de los vehículos controlados no llevaban la correspondiente señal V-10 de transporte escolar (una sanción que llega a 200 euros) y otros 18 carecían del dispositivo luminoso con señal de emergencia.