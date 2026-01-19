Multado con 200 euros por el mal uso de las luces laterales del coche: la la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos que actúen así con los intermitentes

A la hora de entrar en una rotonda, realizar un cambio de dirección o incorporarnos a un carril hay un elemento fundamental que muchos conductores olvidad utilizar: los intermitentes, un elemento esencial para la seguridad durante la circulación, y a lo largo de la vida útil de nuestro vehículo podemos llegar a utilizarlos más de 200.000 veces. Hacerlo de una forma correcta evitará posibles alcances, atropellos y accidentes en la carretera, y además evitará que la Guardia Civil pueda sancionarte.

Si eres de los que no usa los intermitentes es momento de que corrijas este comportamiento por tu seguridad, y por tu bolsillo. El intermitente, según explica la DGT es solo una declaración de intenciones. A la hora de conducir has de tener en cuenta que usarlo no te da ninguna prioridad sobre el resto de vehículos, sino que simplemente te estás limitando a señalizar para que los demás sepan la maniobra que estás a punto de llevar a cabo.

Hacer uso de esta herramienta no sólo te evitará la multa, ya que su uso es obligatorio, sino que ayudará a que estés más seguro al volante y el resto de personas puedan anticiparse correctamente a tus movimientos y el riesgo de accidente sea menor. A través de sus redes sociales, la Guardia Civil ha querido recordar a los conductores españoles la importancia de utilizarlos correctamente, ya que son muchos los que o no los utilizan o lo hacen poco: “Si vas conduciendo con tu coche y vas a girar a la derecha > palanca de intermitente hacia arriba; si vas a girar a la izquierda > palanca de intermitente hacia abajo”.

Se trata de un gesto muy simple que puede evitar más de un disgusto y con el que conseguirás circular sin problemas. Para aquellos conductores que, aún con todo esto, decidan que los intermitentes no van con su estilo de conducción, te recordamos que no señalizar las maniobras supone una multa de 200 euros, y eso no es todo, porque no hacer uso de ellos con la suficiente antelación también puede ser multado con 80 euros.

A continuación te recordamos las situaciones en que el uso del intermitente es imprescindible para evitar cualquier tipo de accidente: Giros y cambio de sentido: Señaliza con antelación para evitar cualquier tipo de colisión por alcance con los vehículos que circulan por la vía. Adelantamientos: Usa los intermitentes en cualquier desplazamiento lateral o cambio de carril para que puedan verte tanto aquellos que circulan detrás como los que puedan venir de frente. Glorietas: Para evitar sorprender al resto de vehículos que circulan en ella, es importante que señalices tus maniobras, ya sean un cambio de carril o salir de la propia glorieta. Estacionamientos: Si te dispones a aparcar tu vehículo, trata de señalizarlo con la mayor antelación posible, ya que cuando reduzcas la velocidad los vehículos que vengan detrás pueden chocar contigo.