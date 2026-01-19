Multados con 200 euros y pérdida de 6 puntos 3.283 conductores en una semana por usar el móvil: la Guardia Civil extrema la vigilancia sobre los coches asturianos

En menos de una semana, la Guardia Civil ha multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos en el carné a un total de 3.283 conductores por llevar el móvil en la mano mientras iban al volante. Se trata de una infracción grave que los agentes de Tráfico están extremando la vigilancia en los coches asturianos de esta práctica tan frecuente como peligrosa.

Las distracciones al volante son una de las principales causas de accidentes de tráfico en España y conducir usando el móvil es una de las más graves. ¿Qué se hace con el teléfono? Escribir mensajes, leer noticias o buscar información, hacer fotos o grabar vídeos, hablar por el móvil sin el manos libres, consultar el GPS o escoger algún tipo de música.

De tres a seis puntos en el carné

Según la DGT, utilizar el móvil mientras conduces puede suponer un aumento de hasta cuatro veces el riesgo de sufrir un accidente. Antes de la llegada de la nueva reforma de la Ley de Seguridad Vial, conducir manejando el móvil conllevaba una multa de 200 euros y la retirada de tres puntos del carnet. Sin embargo, desde el 21 de marzo de 2022, la retirada de puntos por conducir con el móvil es de hasta seis. Como siempre, si el pago se hace en los 20 días posteriores a la notificación de la multa, la cuantía es de 100 euros, aunque los puntos retirados son los mismos.

Desde el soporte, tampoco

Según la Guardia Civil, tampoco se puede manipular el móvil mientras se conduce estando en un soporte. Eso implicaría una multa de 200 euros y la retirada de tres puntos en vez de seis en el carnet.

Las distracciones más comunes

El uso del móvil, dice la DGT, es la distracción más común entre los conductores españoles, a la vista de los datos de la última campaña, que tuvo lugar entre el 6 y el 12 de octubre del pasado año. En este tiempo, 3.283 de los 8.088 denunciados lo fueron por conducir con el móvil en la mano. Lecturas al volante (239 casos), búsqueda de objetos (135), distraerse con otros ocupantes (87) o comer mientras se conduce (63) fueron las principales causas. Dicho de forma más clara: 4 de cada 10 personas conducen con el móvil en la mano.