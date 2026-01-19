Los partidos asturianos valoran la encuesta de Gesop para Prensa Ibérica: la derecha ve un cambio, la izquierda del PSOE urge un frente y la FSA calla

La encuesta de Gesop para Prensa Ibérica, que señala una recuperación del PP a costa del PSOE y Vox en caso de celebrarse elecciones generales, ha tenido reacciones diversas en los partidos asturianos. El PP ve "confirmación" de lo que se ha visto en otras encuestas y en las recientes elecciones y Vox pone cautela sobre todos los sondeos. Mientras la Federación Socialista Asturiana guarda silencio, a la izquierda del PSOE se cree que "deberían saltar las alarmas". Ovidio Zapico, de IU, urge medidas en el gobierno de Sánchez y un cambio drástico, en tanto que Covadonga Tomé ve refrendada su llamada a un frente de unidad.

Fuentes del Partido Popular recalcaron que la encuesta “confirma lo que hemos venido observando en sondeos y procesos electorales en los dos últimos años: se acerca el fin del socialismo sanchista”. Los populares asturianos creen que “la venta sistemática del Estado por parte de Sánchez” para “aferrarse un poco más al poder” tiene consecuencia en el voto. “El PP de Feijóo es la única alternativa y posibilidad de Gobierno”, recalcan.

Ven los populares asturianos “réplica en Asturias de lo que pasa a nivel nacional”, con un PSOE de Adrián Barbón “en retroceso, penalizado por su mala gestión y con una valoración similar a la de Sánchez”. El PP cree que la candidatura de Álvaro Queipo se consolida “en primera posición”, en condiciones de formar “un cambio de gobierno y oportunidades”, en una “cuenta atrás” que sigue en marcha.

Carolina López, presidenta de Vox en Asturias, pone las encuestas a remojo, pero cree que “la realidad refleja que los españoles están cansados del bipartidismo y de sus políticas”. En cambio, sostiene que su formación “habla de los problemas reales de los ciudadanos, de sus preocupaciones, de sus problemas para llegar a fin de mes”, y entre esos problemas cita “la inseguridad en las calles, el éxodo de jóvenes, el expolio fiscal, el hundimiento del sector primario o los problemas en sanidad o las residencias de ancianos”. “No entramos en cálculos electorales ni nos guiamos por las encuestas, y los españoles aprecian eso”, señala.

“Es evidente el hartazgo de la sociedad española con el Gobierno de Sánchez”, dijo lacónico Adrián Pumares, portavoz de Foro Asturias en la Junta General.

Por parte de la izquierda, la Federación Socialista Asturiana no quiso valorar la encuesta de GESOP para Prensa Ibérica. Pero más a la izquierda del PSOE, Izquierda Unida califica de “muy duro el resultado”. Advierte Ovidio Zapico, coordinador de la coalición, que “la pérdida de mayorías” evidencia “una preocupante desconexión con la realidad social del país”. Cree que deberían “encenderse todas las alarmas” porque “la derecha se recompone a costa del PSOE y con el empuje de Vo”.

Considera Zapico que ante ese escenario “no basta con retoques ni con un mero cambio de caras”, sino que debe abrirse una nueva etapa, con “un nuevo Gobierno que responda a una propuesta de transformación profunda y a un proyecto programático unitario de toda la izquierda”. “No se trata de sustituir ministros, sino de impulsar desde ya un nuevo proyecto de país que vuelva a ilusionar a la mayoría social”, señaló.

Para Ovidio Zapico, Sánchez ofrece “una respuesta convencional en un momento excepcional”. A su juicio “lo que está en juego no es solo la continuidad de un gobierno progresista, sino el propio modelo de democracia”.

También esa necesaria unidad de la izquierda ante los tiempos que asoman la ve Covadonga Tomé, del grupo mixto, impulsada por Somos. “El resultado refuerzan nuestra propuesta de la necesidad de unión de las fuerzas en la izquierda alternativa desde la honestidad, la humildad y la generosidad”. Tomé reclama “un frente amplio” que haga “política útil para la gente”. Asegura que es “entendible” la estabilización de Vox “porque el PP ha comprado y traslada ya su mismo discurso; hace tiempo que son lo mismo y se están repartiendo el electorado”. Y también entiende el deterioro de la confianza en ”un PSOE que está inmerso en sucesivos escándalos que son, a todas luces, inaceptables”.