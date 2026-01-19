Los premios AMAS salen a la búsqueda de los mejores de la música asturiana

Los promotores de los premios AMAS (Anuario de la Música en Asturias) han anunciado esta mañana en la sede de la Sociedad General de Autores, la SGAE, en Oviedo, los nombres de los 88 nominados de la edición de 2026.

Los ciudadanos pueden dar su voto a sus preferidos entre los artistas seleccionados en la página web de la organización (premiosamas.com). Hay 22 categorías, voz, bajo, batería, guitarra, otros instrumentos, gaita, letras, producción, electrónica, directo, portada y diseño, videoclip, canción folk, disco folk, canción rock, disco rock, canción y disco otras escenas, canción música urbana, artista o grupo revelación y músicas de cine.

Las categorías y los nominados han sido propuestos por el Anuario de la Música en Asturias y la redacción del Anuario de la Música en Asturias otorgará los AMAS de Honor.