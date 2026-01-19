Estos son los dos hospitales y 16 servicios de la sanidad pública asturiana situados en la élite nacional

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) se situó el año pasado en el puesto 14 del ranking nacional, un puesto por encima de la anterior edición, en lo que es su mejor clasificación de la serie histórica, según la clasificación elaborada por Merco en el denominado Monitor de Reputación Sanitaria (MRS).

Los tres primeros puestos son, por este orden, para dos hospitales madrileños (La Paz, primero, y Gregorio Marañón, segundo) y el Hospital Clínic de Barcelona (tercero). En los doce primeros puestos no hay variaciones con relación a 2024.

El Hospital Universitario de Cabueñes, de Gijón, también ha mejorado sus posiciones previas, hasta encaramarse en el puesto 29, cuatro por encima de la edición anterior y trece por encima de 2023.

Servicios en la élite

A su vez, el HUCA ha colocado a 16 de sus servicios entre los 15 mejores de sus respectivas disciplinas a nivel nacional. El mejor valorado es el de Cirugía Plástica, cuarto de España. Cirugía Vascular y Cirugía Maxilofacial, ambos en el quinto puesto del país. Otorrinolaringología es séptimo. Cirugía Pediátrica y Farmacia son décimos de España. Nefrología, Pediatría, Psiquiatría, Radiología y Rehabilitación son duodécimos. Medicina Intensiva es decimotercero. Medicina Interna y Neumología son decimocuartos. Y Anatomía Patológica y Hematología son decimoquintos.

Entran por primera vez en el ránking los servicios de Anatomía Patológica, Cirugía Pediátrica, Hematología, Medicina Intensiva y Radiología. En la anterior edición habían sido nueve los situados en la élite nacional. Cinco de los de este año repiten en la cabeza.

El Instituto Fernández-Vega, líder en oftalmología privada

De otro lado, el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, emplazado en Oviedo, ha sido distinguido, por quinto año consecutivo, como el mejor centro privado de Oftalmología de España según el MRS. "Este reconocimiento reafirma una línea de excelencia sostenida en el tiempo, guiada por la innovación, la precisión clínica y la atención personalizada", subrayaron fuentes el centro oftalmológico ovetense, que atrae cada año "a 110.000 pacientes de todo el país y del extranjero, y en el que se realizan alrededor de 10.000 intervenciones quirúrgicas anuales".